Оксана Марченко похвасталась фото с Лавры, где была вспышка коронавируса



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Телеведущая Оксана Марченко

Жена Медведчука вообразила себя последними христианами

Супруга одиозного украинского политика и кума Путина Оксана Марченко в разгар пандемии коронавируса посещает церковь. Об этом она засвидетельствовала в своем Интаграме. На фото телеведущая запечатлена в зеленом платке и темных очках.

«Со святой Троицей». - лаконично подписала фото жена Медведчука.

instagram.com/oksana.marchenko.official

Ранее сообщалось, что жена Медведчука вообразила себя последней христианкой, тайно молящейся Богу, на окраине Вселенной.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oksana Marchenko (@oksana.marchenko.official) 30 Май 2020 в 1:30 PDT



«Тихая ночная служба в лаврских пещерах - такой суперприз после карантина, пережитого этой весной. Божественная тишина, разносимая кровью по моему телу. Вот оно счастье. Мы чувствовали себя или первыми, или последними христианами, тайно молящимися Богу, на окраине Вселенной, стремительно ввергающейся в бездну. Мысли о неизбежном финале человеческой жизни - спасительны. Тогда молитва становится дорогой в бессмертие, а светлый лик священника в алтаре - надеждой. Как мирно и трепетно горят свечи, как они уверены в торжестве жизни, несмотря на капающий воск, отмеряющий последние минуты их жизни... с каким вызовом они бросают свои горячие отблески на мое лицо! В такие минуты сердце наполняет счастье от осознания полноты жизни до кра»в, до самых тайных уголков души. А осознание силы любви, разрушающей законы физики и позволяещей прикоснуться к бесконечному знанию, делает тебя всемогущей. И становится понятным, почему это промыслительно скрыто от злых», - написала Марченко.