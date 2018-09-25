Оксана Марченко показала архивное семейное видео



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Оксана Марченко

Пятый эфир шоу «Танцев со звездами» выдался тяжелым для участников и обнажил души украинских знаменитостей перед многотысячной аудиторией

Украинским звездами и их партнерам пришлось не просто раскрыться на паркете и показать свои хореографические таланты, но и рассказать в танце о своих переломных моментах в жизни.

Эта участь не обошла и куму президента РФ Оксану Марченко. О своем выступлении телеведущая рассказала в соцсети. По словам Марченко, у нее в жизни было несколько переломных моментов. Но все эти изменения были исключительно положительные.

«Это был эфир, посвященный году, изменившему жизнь...Но было бы не правильно говорить, что это только один год. Для меня рождение сына и дочери - это события, изменившие мою жизнь, вернее меня саму. С приходом в мою жизнь моих детей, менялась я сама, мой характер, привычки и дети по - разному мотивировали меня. Я хочу сказать именно об этом.

Тогда не было соц. сетей, и я не было возможности. А по случаю этого эфира, хочу поделится с вами дорогими для меня кадрами домашнего видео, где мои дети совсем маленькие...Они мои крылья, мои помощники, моя поддержка, мои критики и мои любимые! Я очень благодарна, что еще на Небесах они выбрали меня своей мамой», - написала телеведущая и опубликовала архивное семейное видео, на котором запечатлены ее сын и дочь.

Стоит отметить, что Оксана Марченко снова стала самой обсуждаемой персоной после эфира. Все дело в том, что в воскресном эфире пришлось покинуть шоу еще одной телеведущей - Маше Ефросининой.

Но поклонники проекта категорически не согласны с зрительским голосованием, и в вылете Ефросининой считают виновной Марченко.

На это намекнула и Маша Ефросинина после оглашения результатов голосования жюри и телезрителей.

«Хочу обратиться ко всем, кто за меня болел, к моей семье, к моим друзьям, к тем людям, которых я не знаю лично, но которые отправляли за меня смс. Я считаю, что это действительно испытание, участие в этом проекте, – большое и сложное. Оно по силам не каждому человеку. И в общем я шла сюда для того, чтобы свои силы испытать. Хочу сказать, что для себя лично я - победитель, потому что мне удалось побороть многие страхи, пересмотреть многие свои взгляды, Я с совершенно чистым сердцем оставляю это шоу. И немножко сожалею о том, что мне не удастся показать то, что я хотела. Но для меня это всего лишь этап. У меня очень много разных планов в жизни. И все они будут посвящены вам, дорогие мои женщины, все те, кому мы помогаем и о ком заботимся. Спасибо моему партнеру за этот прекрасный фокстрот, за то, что я сегодня почувствовала себя королевой. Я оставляю этот паркет богиням танцпола. И я очень надеюсь, что в этом проекте победит все-таки честность», - так прокомментировала свой провал на паркете Маша Ефросинина.