Оксана Марченко показала редкое фото взрослого сына не от Медведчука



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Жена кума Путина с сыном

Парень учился в Швейцарии

Жена одиозного политика Виктора Медведчука, телеведущая Оксана Марченко поздравила своего старшего сына Богдана с 23-летием.

Парень учился в Швейцарии, и звездная мама почти не показывала его в сети. Богдан, как известно, не является сыном Медведчука. Политик усыновил мальчика, когда женился на его маме 17 лет назад.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oksana Marchenko (@oksana.marchenko.official) 27 Авг 2020 в 1:00 PDT

Кстати, когда Богдан был меньше, Марченко частенько светила его в прессе. А потом телеведущая стала больше показывать младшую дочь Дарью.

Ранее сообщалось, что Оксана Марченко похвасталась фото с Лавры, где была вспышка коронавируса. Таким образом жена Медведчука вообразила себя одной из последних христиан.