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    Жизнь

    Оксана Марченко показала редкое фото взрослого сына не от Медведчука

    • Розсилка
    Жена&nbsp; кума Путина с сыном - Оксана Марченко показала редкое фото взрослого сына не от Медведчука
    Жена  кума Путина с сыном

    Парень учился в Швейцарии

    Жена одиозного политика Виктора Медведчука, телеведущая Оксана Марченко поздравила своего старшего сына Богдана с 23-летием.

    Парень учился в Швейцарии, и звездная мама почти не показывала его в сети. Богдан, как известно, не является сыном Медведчука. Политик усыновил мальчика, когда женился на его маме 17 лет назад.

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    Публикация от Oksana Marchenko (@oksana.marchenko.official)

    Кстати, когда Богдан был меньше, Марченко частенько светила его в прессе. А потом телеведущая стала больше показывать младшую дочь Дарью.

    Ранее сообщалось, что Оксана Марченко похвасталась фото с Лавры, где была вспышка коронавируса. Таким образом жена Медведчука вообразила себя одной из последних христиан.

     Читайте также: Медведчук задекларировал самое ценное, в том числе Оксану Марченко и ее сотню фирм
    дети звезд Оксана Марченко новости телеведущая
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