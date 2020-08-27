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    Шоу-биз

    Похудевшая звезда «Отчаянных домохозяек» в монокини показала сына

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    <p>45-летняя американская актриса Ева Лонгория порадовала поклонников</p> <div></div> - Похудевшая звезда «Отчаянных домохозяек» в монокини показала сына

    45-летняя американская актриса Ева Лонгория порадовала поклонников

    instagram.com/evalongoria/

    Актриса показала стройную фигуру и своего двухлетнего сына-красавца Сантьяго

    Звезда «Отчаянных домохозяек» Ева Лонгория после появления на свет ребенка Лонгория упорно возвращала былые формы. Однако результат превзошел себя, и актриса стала выглядеть чуть ли не лучше, чем до беременности. Для многих Ева стала мотиватором и воплощением идеала женской красоты.

    Актриса похвасталась обновленным телом на новом фото. Звезда позировала в аквамариновом монокини, а компанию ей составлял Сантьяго. Малыш сидел на руках у мамы и чему-то очень радовался. «Лето», - лаконично подписала снимок Лонгория.

    evalongoria_118191329_897116000810658_5870823936895451426_n
    instagram.com/evalongoria/

    Фолловеры пришли в восторг от семейного портрета. «Какие красивые!», «Мамочка худенькая и счастливая!», «Сантьяго – милашка!», «Фигура – бомба!», «Шикарные», «Лучшие мама и сын!» - написали пользователи.

    Ранее «Скотч» сообщал, что дочь Курта Кобейна призналась, что промотала все $11 миллионов, оставленные ее отцом.

    Девочке было всего два года, когда умер ее отец. В различных интервью она признается, что совсем не запомнила его. Однако в Сети все же есть несколько совместных фотографий, судя по которым, гитарист души на чаял в очаровательной светловолосой крохе.

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