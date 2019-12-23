Олигарх Ярославский громко встретил юбилей: подробности празднования



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Один из самых богатых украинский Александр Ярославский громко отпраздновал 60-летие в родном Харькове с тостами от Игоря Коломойского и Виктора Пинчука и под пение Maruv и Светланы Лободы

Грандиозное торжество состоялось в одном из залов отеля, где была сцена и расставлены круглые столики. Было около 175 гостей, среди которых олигархи Игорь Коломойский и Виктор Пинчук, бизнесмены Павел Фукс и Геннадий Боголюбов, главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко и Мирон Маркевич, глава комитета национальных команд УАФ.

На столах были кулинарные изыски, подавали салаты, закуски, черную икру и лобстеров. Из алкогольных напитков – марочные вина и виски.

Развлекали гостей танцевальный проект Freedom Ballet, певицы Maruv и Светлана Лобода, также пел Макс Барских. Ведущими вечера были Катя Осадчая и Андрей Доманский.

Жена рассказала о том, что Александр не требует пафосных подарков, а радуется обычным, по ее мнению, запонкам из белого золота.

Напомним, что Ярославский является президентом группы DCH. Активы DCH представлены промышленными предприятиями, строительными и девелоперскими компаниями и финансовыми учреждениями.

В 2016 году, по версии Forbes, вошел в первую десятку самых богатых людей страны с состоянием в $721 млн.

Для сохранения молодости и здоровья, Ярославский каждое утро ныряет в холодную воду или принимает контрастный душ, потом занимается йогой, много ходит. Правильно питается. Этими секретами человека с Екатериной Осадчей поделилась жена олигарха Марина.