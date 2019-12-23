  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Олигарх Ярославский громко встретил юбилей: подробности празднования

    • Розсилка
    Олигарх Ярославский громко встретил юбилей: подробности празднования

    Один из самых богатых украинский Александр Ярославский громко отпраздновал 60-летие в родном Харькове с тостами от Игоря Коломойского и Виктора Пинчука и под пение Maruv и Светланы Лободы

    Грандиозное торжество состоялось в одном из залов отеля, где была сцена и расставлены круглые столики. Было около 175 гостей, среди которых олигархи Игорь Коломойский и Виктор Пинчук, бизнесмены Павел Фукс и Геннадий Боголюбов, главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко и Мирон Маркевич, глава комитета национальных команд УАФ. 

    На столах были кулинарные изыски, подавали салаты, закуски, черную икру и лобстеров. Из алкогольных напитков – марочные вина и виски.

    Развлекали гостей танцевальный проект Freedom Ballet, певицы Maruv и Светлана Лобода, также пел Макс Барских. Ведущими вечера были Катя Осадчая и Андрей Доманский.

    Жена рассказала о том, что Александр не требует пафосных подарков, а радуется обычным, по ее мнению, запонкам из белого золота.

    Напомним, что Ярославский является президентом группы DCH. Активы DCH представлены промышленными предприятиями, строительными и девелоперскими компаниями и финансовыми учреждениями.

    В 2016 году, по версии Forbes, вошел в первую десятку самых богатых людей страны с состоянием в $721 млн.

    Для сохранения молодости и здоровья, Ярославский каждое утро ныряет в холодную воду или принимает контрастный душ, потом занимается йогой, много ходит. Правильно питается. Этими секретами человека с Екатериной Осадчей поделилась жена олигарха Марина.

    тренер Игорь Коломойский Виктор Пинчук Maruv Андрей Шевченко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ