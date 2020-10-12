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    Жизнь

    Основатель Telegram рассказал о секретах сохранения молодости

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    Основатель Telegram Павел Дуров - Основатель Telegram рассказал о секретах сохранения молодости
    Основатель Telegram Павел Дуров

    По словам разработчика, следует отказаться от мяса, заменив его морепродуктами

    Основатель Telegram Павел Дуров поделился с подписчиками правилами, которые следует соблюдать для сохранения молодости. Пост из семи пунктов он опубликовал в своем Telegram-канале.

    По словам Дурова, главные секреты молодости заключаются в сокращении потребления алкоголя и других вызывающих привыкание веществ, а также в здоровом сне в течение рабочей недели, физических нагрузках и умеренном потреблении еды. Сам основатель Telegram ест раз или два раза в день и считает, что три и более приемов пищи — плохая привычка. Отказаться, по его словам, следует и от мяса, заменив его морепродуктами.

    Он также отметил, что помогает выглядеть моложе минимизация стрессов и жизнь в одиночестве, которую он понимает как отказ от нездоровых социальных норм и независимость личной жизни.

    Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

    Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает

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