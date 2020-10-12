Основатель Telegram рассказал о секретах сохранения молодости



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Основатель Telegram Павел Дуров

По словам разработчика, следует отказаться от мяса, заменив его морепродуктами

Основатель Telegram Павел Дуров поделился с подписчиками правилами, которые следует соблюдать для сохранения молодости. Пост из семи пунктов он опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам Дурова, главные секреты молодости заключаются в сокращении потребления алкоголя и других вызывающих привыкание веществ, а также в здоровом сне в течение рабочей недели, физических нагрузках и умеренном потреблении еды. Сам основатель Telegram ест раз или два раза в день и считает, что три и более приемов пищи — плохая привычка. Отказаться, по его словам, следует и от мяса, заменив его морепродуктами.

Он также отметил, что помогает выглядеть моложе минимизация стрессов и жизнь в одиночестве, которую он понимает как отказ от нездоровых социальных норм и независимость личной жизни.

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