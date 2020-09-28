Мамины копии: Мила Йовович показала очаровательных дочерей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

44-летняя актриса Мила Йовович похвасталась любимыми дочерьми

Красавица-актриса с нежностью обратилась к малышкам

Звезда культового фильма «Пятый элемент» счастлива в браке с режиссером Полом Андерсоном. У супругов есть три дочери: 12-летняя Эва Габо, пятилетняя Дэшиел Идан и крошка Оушин, которой всего семь месяцев. Союз с Полом стал для голливудской актрисы уже третьим браком. Она была замужем за актером Шоном Эндрюсом и режиссером Люком Бессоном. Однако в тех союзах звезда так и не стала мамой.

Мила всё свое время старается посвящать воспитанию малышек. Она занимается всесторонним развитием девочек, а также приучает их не забывать о своих русских корнях. Дочери актрисы говорят на русском языке, а старшие умеют читать и писать.

Несмотря на наличие трех детей, Мила Йовович ведет активный образ жизни. Папарацци засняли звезду во время прогулки с младшей дочерью и свекровью по пляжу. Старшую дочь звезды с макияжем назвали клоном актрисы. Зимой этого года Мила была замечена в Москве: она прогуливалась по Красной площади.

Ранее «Скотч» сообщал, что Алина Гросу развелась с российским бизнесменом через полгода после свадьбы. Пышное торжество обошлось родителям в €100 тысяч.

По словам певицы, еще в декабре муж сказал ей: «Давай поживем отдельно. Я не знаю, как тебе предложить, но я бы возможно попытался б на месяц, но если я кого-то найду, то тебе же будет больно через 2 недели»