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    Жизнь

    Мамины копии: Мила Йовович показала очаровательных дочерей

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    <p>44-летняя актриса Мила Йовович похвасталась любимыми дочерьми</p> <div></div> - Мамины копии: Мила Йовович показала очаровательных дочерей

    44-летняя актриса Мила Йовович похвасталась любимыми дочерьми

    Красавица-актриса с нежностью обратилась к малышкам

    Звезда культового фильма «Пятый элемент» счастлива в браке с режиссером Полом Андерсоном. У супругов есть три дочери: 12-летняя Эва Габо, пятилетняя Дэшиел Идан и крошка Оушин, которой всего семь месяцев. Союз с Полом стал для голливудской актрисы уже третьим браком. Она была замужем за актером Шоном Эндрюсом и режиссером Люком Бессоном. Однако в тех союзах звезда так и не стала мамой.

    Мила всё свое время старается посвящать воспитанию малышек. Она занимается всесторонним развитием девочек, а также приучает их не забывать о своих русских корнях. Дочери актрисы говорят на русском языке, а старшие умеют читать и писать.

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    Мамины копии: Мила Йовович показала очаровательных дочерей
    Мамины копии: Мила Йовович показала очаровательных дочерей
    Мамины копии: Мила Йовович показала очаровательных дочерей
    Мамины копии: Мила Йовович показала очаровательных дочерей
    Мамины копии: Мила Йовович показала очаровательных дочерей
    Мамины копии: Мила Йовович показала очаровательных дочерей
    Мамины копии: Мила Йовович показала очаровательных дочерей
    Мамины копии: Мила Йовович показала очаровательных дочерей
    Мамины копии: Мила Йовович показала очаровательных дочерей
    Мамины копии: Мила Йовович показала очаровательных дочерей

    Несмотря на наличие трех детей, Мила Йовович ведет активный образ жизни. Папарацци засняли звезду во время прогулки с младшей дочерью и свекровью по пляжу. Старшую дочь звезды с макияжем назвали клоном актрисы. Зимой этого года Мила была замечена в Москве: она прогуливалась по Красной площади.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Алина Гросу развелась с российским бизнесменом через полгода после свадьбы. Пышное торжество обошлось родителям в  €100 тысяч.

    По словам певицы, еще в декабре муж сказал ей: «Давай поживем отдельно. Я не знаю, как тебе предложить, но я бы возможно попытался б на месяц, но если я кого-то найду, то тебе же будет больно через 2 недели»

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    образ жизни дети
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