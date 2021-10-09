«Оставьте меня в покое!» Два Нобелевских лауреата не поверили, что им звонят из комитета премии

Абдулразак Гурна и Дмитрий Муратов решили, что звонки — это просто спам

Два Нобелевских лауреата этого года, Абдулразак Гурна и Дмитрий Муратов, не поверили, что им звонят из комитета премии.

Гурна, писатель с Танзании, решил, что это просто реклама, сообщает BBC.

«Хватит, отстаньте! Оставьте меня в покое», – ответил он абоненту из Швеции.

Дмитрий Муратов, главред «Новой газеты», также решил,что звонок – это спам.

Он даже не стал брать трубку и сбросил вызов.

Абдулразак Гурна получил свою Нобелевскую премию по литературе за произведения на тему беженцев.

Дмитрия Муратова вместе филиппинской журналисткой Марией Ресс наградили Нобелевской премией мира за «за усилия по сохранению свободы выражения мнений».

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