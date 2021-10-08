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    Нобелівську премію миру отримали журналісти з Росії та Філіппін

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    Марія Ресса та Дмитро Муратов стали лауреатами Нобелівської премії у 2021 році&nbsp; - Нобелівську премію миру отримали журналісти з Росії та Філіппін
    Марія Ресса та Дмитро Муратов стали лауреатами Нобелівської премії у 2021 році 
    фото: The Nobel Prize / Facebook

    Цьогоріч премію миру вручили за «захист свободи вираження поглядів»

    Лауреатами Нобелівської премії миру стали філіппіно-американська журналістка Марія Ресса та головний редактор «Новой газеты» Дмитро Муратов. Про це йдеться на сайті Нобелівської премії.

    Так, Нобелівський комітет вирішив вручити премію за «зусилля щодо захисту свободи вираження поглядів, що є передумовою демократії та тривалого миру».

    Марія Анґеліта Ресса є філіппіно-американською журналісткою, співзасновницею та виконавчою директоркою онлайн-видання Rappler. У минулому Ресса працювала журналісткою-розслідувачкою в офісі каналу CNN у Південно-Східній Азії.

    «Марія Ресса використовує свободу слова, щоб викрити зловживання владою, насильство і зростання авторитаризм у своїй рідній країні, на Філіппінах. У 2012 році вона стала співзасновником Rappler, цифровий медіакомпанії для журналістських розслідувань, яку вона досі очолює. Як журналіст і генеральний директор Rappler, Ресса зарекомендувала себе як безстрашний захисник свободи слова», – зазначили в комітеті премії.

    Дмитро Муратов – російський журналіст та телеведучий, співзасновник та головний редактор «Нової газети». Він пропрацював на цій посаді з лютого 1995 року до листопада 2017-го, а також із 2019 року по теперішній час.

    Як зазначив комітет премії, «Нова газета» – найбільш незалежна газета в Росії з принципово критичним ставленням до влади.

    «Журналістика, заснована на фактах, і професійна чесність газети зробили її важливим джерелом інформації про важливі аспекти російського суспільства, які рідко згадуються в інших ЗМІ. З моменту свого створення у 1993 році «Нова газета» публікувала критичні статті на найрізноманітніші теми – від корупції, насильства з боку поліції, незаконних арештів, фальсифікації результатів виборів і «фабрик тролів» до використання російських збройних сил як в Росії, так і за її межами», – йдеться у релізі.

    При цьому опоненти «Нової газети» відповіли журналістам переслідуваннями, погрозами, насильством і вбивствами.

    «З моменту заснування газети були вбиті шестеро журналістів, в тому числі Анна Політковська, яка написала викривні статті про війну в Чечні», – зазначили в комітеті.

    Цьогоріч на премію претендували 329 кандидатів, в тому числі 95 організацій. Серед фаворитів називали екоактивістку Грету Тунберг і засуджених російськими та білоруськими властями опозиціонерів Олексія Навального та Світлану Тихановську.

    Нагадаємо, раніше оголосили лауреатів Нобелівської премії 2021 року з хімії.

    Днем раніше у Стокгольмі назвали лауреатів Нобелівської премії 2021 року з фізики.

    Лауреата Нобелівської премії з літератури оголосили 7 жовтня. Її отримав танзанійський письменник Абдулразак Ґурна «за його безкомпромісне і співчутливе осмислення наслідків колоніалізму і долі біженців у прірві між культурами і континентами».

    Нобелівський тиждень триває з 4 до 11 жовтня.

    Нобелівські премії через тривалу пандемію коронавірусу у 2021 році вручаються у країнах, де перебувають лауреати, а не на церемонії у Стокгольмі, повідомив Фонд Нобеля. При цьому Норвезький нобелівський комітет наголосив, що лауреат Нобелівської премії миру, ім'я якого оголошують в Осло, зможе приїхати до столиці Норвегії у грудні.

    Теги: Росія ЗМІ Філіппіни права громадян Нобелівська премія письменник журналіст
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    Нобелівську премію миру отримали журналісти з Росії та Філіппін