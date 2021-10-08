Нобелівську премію миру отримали журналісти з Росії та Філіппін

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2021 Nobel Peace Prize to Maria Ressa and Dmitry Muratov for their efforts to safeguard freedom of expression, which is a precondition for democracy and lasting peace.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/KHeGG9YOTT — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2021

Марія Анґеліта Ресса є філіппіно-американською журналісткою, співзасновницею та виконавчою директоркою онлайн-видання Rappler. У минулому Ресса працювала журналісткою-розслідувачкою в офісі каналу CNN у Південно-Східній Азії.

«Марія Ресса використовує свободу слова, щоб викрити зловживання владою, насильство і зростання авторитаризм у своїй рідній країні, на Філіппінах. У 2012 році вона стала співзасновником Rappler, цифровий медіакомпанії для журналістських розслідувань, яку вона досі очолює. Як журналіст і генеральний директор Rappler, Ресса зарекомендувала себе як безстрашний захисник свободи слова», – зазначили в комітеті премії.

Дмитро Муратов – російський журналіст та телеведучий, співзасновник та головний редактор «Нової газети». Він пропрацював на цій посаді з лютого 1995 року до листопада 2017-го, а також із 2019 року по теперішній час.

Як зазначив комітет премії, «Нова газета» – найбільш незалежна газета в Росії з принципово критичним ставленням до влади.

«Журналістика, заснована на фактах, і професійна чесність газети зробили її важливим джерелом інформації про важливі аспекти російського суспільства, які рідко згадуються в інших ЗМІ. З моменту свого створення у 1993 році «Нова газета» публікувала критичні статті на найрізноманітніші теми – від корупції, насильства з боку поліції, незаконних арештів, фальсифікації результатів виборів і «фабрик тролів» до використання російських збройних сил як в Росії, так і за її межами», – йдеться у релізі.

При цьому опоненти «Нової газети» відповіли журналістам переслідуваннями, погрозами, насильством і вбивствами.

«З моменту заснування газети були вбиті шестеро журналістів, в тому числі Анна Політковська, яка написала викривні статті про війну в Чечні», – зазначили в комітеті.

Цьогоріч на премію претендували 329 кандидатів, в тому числі 95 організацій. Серед фаворитів називали екоактивістку Грету Тунберг і засуджених російськими та білоруськими властями опозиціонерів Олексія Навального та Світлану Тихановську.

Нагадаємо, раніше оголосили лауреатів Нобелівської премії 2021 року з хімії.

Днем раніше у Стокгольмі назвали лауреатів Нобелівської премії 2021 року з фізики.

Лауреата Нобелівської премії з літератури оголосили 7 жовтня. Її отримав танзанійський письменник Абдулразак Ґурна «за його безкомпромісне і співчутливе осмислення наслідків колоніалізму і долі біженців у прірві між культурами і континентами».

Нобелівський тиждень триває з 4 до 11 жовтня.

Нобелівські премії через тривалу пандемію коронавірусу у 2021 році вручаються у країнах, де перебувають лауреати, а не на церемонії у Стокгольмі, повідомив Фонд Нобеля. При цьому Норвезький нобелівський комітет наголосив, що лауреат Нобелівської премії миру, ім'я якого оголошують в Осло, зможе приїхати до столиці Норвегії у грудні.