Нобелівську премію з літератури отримав письменник із Занзібара
Гурна наразі проживає у Британії та пише романи англійською
Нобелівську премію з літератури у 2021 році отримав танзанійський письменник Абдулразак Гурна «за його безкомпромісне і співчутливе проникнення у наслідки колоніалізму і долю біженців у прірві між культурами і континентами». Про це повідомили у Нобелівському комітеті.
Абдулразак Гурна наразі проживає у Британії та пише англійською. Гурна народився на острові Занзібар у 1948 році в сім'ї мусульман арабського походження. У 1968 році переїхав до Великої Британії. Він є автором романів «Рай», який раніше був включений у число претендентів на Букерівську премію, а також романів «Дезертирство», «Захоплення тишею», «Біля моря».
До недавнього виходу на пенсію він був професором англійської та постколоніальної літератури в Кентському університеті в Кентербері.
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2021
The 2021 #NobelPrize in Literature is awarded to the novelist Abdulrazak Gurnah “for his uncompromising and compassionate penetration of the effects of colonialism and the fate of the refugee in the gulf between cultures and continents.” pic.twitter.com/zw2LBQSJ4j
Гурна опублікував десять романів та низку оповідань. Тема біженців проходить через всю його творчість. Він почав писати у 21 рік в Англії. І хоча суахілі була його першою мовою, англійська стала для письменника літературним інструментом.
Письменникові дістанеться приз у розмірі 10 мільйонів шведських крон (близько 1,14 мільйона доларів).
Серед фаворитів цього року були французькі письменниці Анні Ерно і Маріз Конде.
Крім того, в числі претендентів на премію значилися письменниця Джамайка Кинкейд з Антигуа і Барбуда, кенійський письменник і драматург Нгугі Ва Тхіонго, британський письменник індійського походження Салман Рушді, драматург Юн Фоссе і письменники Карл Уве Кнаусгор і Даг Сульстад з Норвегії, поетеса Енн Карсон і письменниця Маргарет Етвуд з Канади.
Не перший рік серед можливих переможців фігурував і японський прозаїк Харукі Муракамі.
Премія 2020 року була присуджена американській поетесі Луїзі Глюк. Нагорода вручена за «її безпомилково впізнаваний поетичний голос, який своєю суворою красою перетворює індивідуальне буття на загальне».
Нагадаємо, вчора оголосили лауреатів Нобелівської премії 2021 року з хімії.
Днем раніше у Стокгольмі назвали лауреатів Нобелівської премії 2021 року з фізики.
Нобелівський тиждень триває з 4 до 11 жовтня.
Нобелівські премії через тривалу пандемію коронавірусу у 2021 році вручаються у країнах, де перебувають лауреати, а не на церемонії у Стокгольмі, повідомив Фонд Нобеля. При цьому Норвезький нобелівський комітет наголосив, що лауреат Нобелівської премії миру, ім'я якого оголошують в Осло, зможе приїхати до столиці Норвегії у грудні.