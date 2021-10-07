Нобелівську премію з літератури отримав письменник із Занзібара

Нобелівську премію з літератури у 2021 році отримав танзанійський письменник Абдулразак Гурна «за його безкомпромісне і співчутливе проникнення у наслідки колоніалізму і долю біженців у прірві між культурами і континентами». Про це повідомили у Нобелівському комітеті.

Абдулразак Гурна наразі проживає у Британії та пише англійською. Гурна народився на острові Занзібар у 1948 році в сім'ї мусульман арабського походження. У 1968 році переїхав до Великої Британії. Він є автором романів «Рай», який раніше був включений у число претендентів на Букерівську премію, а також романів «Дезертирство», «Захоплення тишею», «Біля моря».

До недавнього виходу на пенсію він був професором англійської та постколоніальної літератури в Кентському університеті в Кентербері.