Нобелівську премію з літератури отримав письменник із Занзібара

Нобелівську премію з літератури у 2021 році отримав танзанійський письменник Абдулразак Гурна «за його безкомпромісне і співчутливе проникнення у наслідки колоніалізму і долю біженців у прірві між культурами і континентами». Про це повідомили у Нобелівському комітеті.

Абдулразак Гурна наразі проживає у Британії та пише англійською. Гурна народився на острові Занзібар у 1948 році в сім'ї мусульман арабського походження. У 1968 році переїхав до Великої Британії. Він є автором романів «Рай», який раніше був включений у число претендентів на Букерівську премію, а також романів «Дезертирство», «Захоплення тишею», «Біля моря».

До недавнього виходу на пенсію він був професором англійської та постколоніальної літератури в Кентському університеті в Кентербері.

BREAKING NEWS:

The 2021 #NobelPrize in Literature is awarded to the novelist Abdulrazak Gurnah “for his uncompromising and compassionate penetration of the effects of colonialism and the fate of the refugee in the gulf between cultures and continents.” pic.twitter.com/zw2LBQSJ4j