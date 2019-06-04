Студия Warner выбрала Роберта Паттинсона на роль Бэтмена



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По данным Deadline, студия Warner Bros. утвердила кандидатуру Роберта Паттинсона на роль Тёмного рыцаря в новом фильме о Бэтмене Мэтта Ривза

Студия также рассматривала Николаса Холта, но после кинопроб стало ясно, что Паттинсон подходит больше. Warner планирует заключить с актёром сделку минимум на три фильма.

Раньше слухи связывали с проектом имена Джейка Джилленхола, Кита Харингтона и Арми Хаммера.

Последний исполнитель роли Тёмного рыцаря Бен Аффлек впервые появился в этом образе в фильме Зака Снайдера «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости». Планировалось, что он займётся постановкой сольного фильма о Бэтмене, но позже Аффлек отказался от поста режиссёра. В начале 2017 года его заменил Мэтт Ривз. Позже Аффлек сообщил, что окончательно простился с ролью.

В новой картине Тёмный рыцарь будет значительно моложе. Фильм расскажет о заре карьеры Крестоносца в плаще. Ожидается, что съёмки «Бэтмена» стартуют в конце 2019 — начале 2020 года.

В этом году зрители увидят Роберта Паттинсона в исторической драме «Король» и в фильме режиссёра «Ведьмы» Роберта Эггерса «Маяк». Скоро актёр приступит к работе над новой картиной Кристофера Нолана.

Сольный фильм про Бэтмена выйдет в прокат 25 июня 2021 года.

Джерело: Киноафиша