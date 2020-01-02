Папа Римский ударил женщину, а затем извинился (видео)



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Инцидент произошел во время празднования Нового года на площади Святого Петра в Риме

83-летнему Папе Римскому Франциску пришлось отбиваться от паломницы

Понтифик вышел на площадь, чтобы поздравить людей с праздником. Глава Католической церкви приветствовал паломников на пути к большой рождественской сцене. Папа Франциск с явным удовольствием пожал руку маленькой девочке, сидевшей на плечах у своего отца. Затем святой отец с улыбкой повернулся.

В этот момент его резко потянули назад. Выражение лица понтифика быстро изменилось, и он раздраженно ударил два раза схватившую его женщину по руке. Лишь после этого на помощь ему пришел охранник. Видео инцидента попало в Сеть и стало широко обсуждаемым.

Папа Римский Франциск публично извинился перед верующими за то, что потерял терпение и ударил по руке паломницу. Свои сожаления он принес во время проповеди на площади Святого Петра в Ватикане.