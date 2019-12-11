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    Шоу-биз

    Вышел полноценный трейлер «Нового папы» (видео)

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    Сериал выйдет на HBO 13 января 2020 года - Вышел полноценный трейлер «Нового папы» (видео)
    Сериал выйдет на HBO 13 января 2020 года

    Между героями Джуда Лоу и Джона Малковича развернется совсем не благопристойная борьба

    Телеканал HBO выпустил первый полноценный трейлер сериала «Новый папа», где раскрываются некоторые детали сюжета. В двухминутном ролике показано, что Ватикан возглавил новый Папа римский – Иоанн Павел III (Джон Малкович), пока Пий XIII (Джуд Лоу) находился в коме. Однако последний выздоравливает, и между героями начинается соперничество.

    «Новый папа» – это продолжение сериала «Молодой папа» 2016 года режиссера Паоло Соррентино. В новый сериях, помимо Джуда Лоу и Джона Малковича, снялись Хавьер Камара, Сесиль Де Франс/

    трейлер актриса Папа Римский
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