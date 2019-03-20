Папарацци засняли 70-летнего принца Чарльза в цветастых плавках на пляже



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Принц Чарльз

Наследник британского престола устроил романтический отдых с женой на Барбадосе

Накануне старший сын Елизаветы II и его избранница были замечены на одном из пляжей Барбадоса. Пока жена принимала солнечные ванны в закрытом купальнике и темных очках, 70-летний принц, разоблачившийся до купальных плавок яркой расцветки, прогуливался по песку и радостно плескался в морской воде.

Герцогине Корнуолльской удалось избежать камер вездесущих папарацци, а вот принца Уэльского фотографам заснять удалось. Как отмечает The Daily Mail, несмотря на довольно почтенный возраст, принц выглядит подтянуто и весьма элегантно.

Помимо Кубы, принц и его супруга собираются посетить посетят островные страны Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Гренаду, а также Каймановы острова.

Джерело: teleprogramma.pro