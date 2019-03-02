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    Жизнь

    Пенелопа Крус и Хавьер Бардем признались, что используют «Оскары» в качестве ночников

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    Пенелопа Крус - Пенелопа Крус и Хавьер Бардем признались, что используют «Оскары» в качестве ночников
    Пенелопа Крус

    Актеры нашли оригинальный способ всегда любоваться на статуэтки перед сном

    Актер Хавьер Бардем рассказал на шоу Конана О’Брайена, что они с Пенелопой Крус оборудовали статуэтки лампочками, чтобы благодаря «Оскарам» читать перед сном.

    «Мы включаем их и читаем. Кстати, мы читаем очень много книг, потому что это единственный способ напомнить себе, насколько мы хороши, потому что «Оскары» всегда с нами», - рассказал актер.

    Хавьер Бардем также поделился, что обязательно ведет вместе со своей женой гостей в спальню, чтобы те смогли оценить их «Оскары». Пенелопа Крус получила статуэтку в 2009 году за роль второго плана в фильме «Вики Кристина Барселона», а Хавьера Бардема номинировали годом ранее за лучшую мужскую роль второго плана в киноленте «Старикам тут не место».

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    Пенелопа Крус и Хавьер Бардем признались, что используют «Оскары» в качестве ночников
    Пенелопа Крус и Хавьер Бардем признались, что используют «Оскары» в качестве ночников
    Пенелопа Крус и Хавьер Бардем признались, что используют «Оскары» в качестве ночников
    Пенелопа Крус и Хавьер Бардем признались, что используют «Оскары» в качестве ночников
    Пенелопа Крус и Хавьер Бардем признались, что используют «Оскары» в качестве ночников
    Пенелопа Крус и Хавьер Бардем признались, что используют «Оскары» в качестве ночников
    Пенелопа Крус и Хавьер Бардем признались, что используют «Оскары» в качестве ночников
    Пенелопа Крус и Хавьер Бардем признались, что используют «Оскары» в качестве ночников
    Пенелопа Крус и Хавьер Бардем признались, что используют «Оскары» в качестве ночников
    Пенелопа Крус и Хавьер Бардем признались, что используют «Оскары» в качестве ночников
    Пенелопа Крус и Хавьер Бардем признались, что используют «Оскары» в качестве ночников
    Пенелопа Крус и Хавьер Бардем признались, что используют «Оскары» в качестве ночников

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    кино Премия «Оскар» актер Пенелопа Крус
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