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    Жизнь

    Перед отправкой в школу-интернат. Кейт Миддлтон показала фото повзрослевшего принца Джорджа

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    Принц Уильям с детьми - Перед отправкой в школу-интернат. Кейт Миддлтон показала фото повзрослевшего принца Джорджа
    Принц Уильям с детьми
    instagram.com/kensingtonroyal/

    Поговаривают, что уже этой осенью принц может отправиться в школу-интернат

    22 июля старший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма — принц Джордж — празднует 7-летие. В честь этого события мама мальчика решила поделиться его новым портретом в соцсетях. Кадр, снятый герцогиней Кембриджской, появился на официальной странице Кенсингтонского дворца в Инстаграме.

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    instagram.com/kensingtonroyal/

    Интернет-пользователи принялись поздравлять старшего внука покойной принцессы Дианы с грядущим днем рождения. Они пожелали Джорджу расти здоровым и счастливым, а также всегда радовать маму с папой. А еще поклонники не могли не заметить, как повзрослел мальчик за несколько месяцев.

    Поговаривают, что уже этой осенью принц может отправиться в школу-интернат Ludgrove в Беркшире — свое образование там получали принц Гарри и принц Уильям. «Я думаю, они подождут, чтобы посмотреть, как у их детей развиваются личности, и примут во внимание тот факт, будут ли они счастливы жить вдали от дома», — реагировал на эти слухи королевский эксперт.

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