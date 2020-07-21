17-летняя дочь Кэтрин Зеты-Джонс поразила сходством с матерью



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Актриса Кэтрин Зета-Джонс с дочерью Кэрис

Сама Кэрис лишь раззадорила любопытство подписчиков, пополнив фотосессию снимком в своем аккаунте

В минувшие выходные Кэтрин Зета-Джонс поделилась редкой фотографией своей дочери-подростка — Кэрис, в очередной раз продемонстрировав, как они обе поразительно похожи друг на друга.

17-летняя девушка позирует в саду их семейного дома в Ирвингтоне, штат Нью-Йорк, в кремовом шелковом платье с глубоким декольте и с распущенными волосами — поклонники ее матери тут же обрушились с комплиментами в комментариях. Кэрис действительно безумно напоминает маму на старых голливудских фотографиях.

Сама Кэрис лишь раззадорила любопытство подписчиков, пополнив фотосессию снимком в своем аккаунте — на нем она также позирует в ослепительном и модном наряде.