17-летняя дочь Кэтрин Зеты-Джонс поразила сходством с матерью
Актриса Кэтрин Зета-Джонс с дочерью Кэрис
Сама Кэрис лишь раззадорила любопытство подписчиков, пополнив фотосессию снимком в своем аккаунте
В минувшие выходные Кэтрин Зета-Джонс поделилась редкой фотографией своей дочери-подростка — Кэрис, в очередной раз продемонстрировав, как они обе поразительно похожи друг на друга.
17-летняя девушка позирует в саду их семейного дома в Ирвингтоне, штат Нью-Йорк, в кремовом шелковом платье с глубоким декольте и с распущенными волосами — поклонники ее матери тут же обрушились с комплиментами в комментариях. Кэрис действительно безумно напоминает маму на старых голливудских фотографиях.
Сама Кэрис лишь раззадорила любопытство подписчиков, пополнив фотосессию снимком в своем аккаунте — на нем она также позирует в ослепительном и модном наряде.
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