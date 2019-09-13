Пицца, тараканы и подгузники: исследования, получившие Шнобелевскую премию в 2019 году



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Серьезные ученые из самых разных сфер представили нестандартные исследования

В Гарвардском университете состоялась 29-я ежегодная церемония вручения Шнобелевской премии (Ig Nobel Prize). Награды получили десять лауреатов, сообщается на сайте события.

Награду в области медицины получил итальянец Сильвано Галлус. Он выяснил, что пицца может помочь в борьбе с некоторыми болезнями, но при условии, что она была приготовлена и съедена в Италии. Он опубликовал статьи «Защищает ли пицца от рака?», «Пицца и риск острого инфаркта миокарда» и «Потребление пиццы и риск развития рака молочной железы, яичников и простаты».

В сфере медицинского образования приз получили трое ученых, которые выяснили, что популярная технология дрессировки животных с кликерами (с помощью поощрительных звуков) отлично подходит в обучении медиков, которые учатся проводить ортопедические операции.

Французские исследователи Роджер Мюссе и Буррас Бенгудифа получили награду по анатомии за работу о «температурной асимметрии мошонки у почтальонов в одежде и без нее».

Премию в области химии выиграли ученые из Японии, которые измерили объем слюны, которую за сутки вырабатывает здоровый пятилетний ребенок.

Иранский ученый Иман Фарабахш изобрел аппарат для смены подгузников и получил Шнобелевскую премию в области инженерного дела.

В области экономики награду выиграли ученые из Турции, Нидерландов и Германии, определившие, в какой стране самые грязные деньги, – они выяснили, что на банкнотах центрального банка Румынии дольше всего задерживаются опасные бактерии.

Премию мира вручили исследователям из Великобритании, Саудовской Аравии, Сингапура и США, которые определили шкалу для измерения приятных ощущений при почесывании.

Команда ученых из Сингапура, Китая, Австралии, Польши, США и Болгарии получила премию по биологии. Они доказали, что мертвые намагниченные тараканы ведут себя так же, как и намагниченные живые тараканы.

Награду в области физики заполучили ученые из Тайваня за исследование о том, почему вомбаты испражняются кубиками.

Шнобелевские премии вручаются с 1991 года журналом «Анналы невероятных исследований» (Annals of Improbable Research) за научные исследования, «которые заставляют сначала засмеяться, а потом – задуматься».

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