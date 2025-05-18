Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Під час промови в Каннах Анджеліна Джолі згадала українську письменницю

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Анджеліна Джолі виступила на врученні нагороди «Відкриття року»
фото: Associated Press

Акторка звернула увагу на історії жінок, які втратили життя під час воєн та конфліктів

Американська акторка Анджеліна Джолі виступила на врученні нагороди «Відкриття року» (Trophée Chopard) на Каннському кінофестивалі. Під час своєї промови вона згадала українську письменницю Вікторію Амеліну, яка загинула від російського удару у 2023 році. Як інформує «Главком», про це пишуть Variety та Hollywood Reporter.

Джолі виступила хрещеною матір’ю нагородження – цю роль виконують відомі актори, знаменитості чи впливові люди на заходах, пов’язаних із ювелірним брендом Chopard, який і вручає нагороду.

У промові акторка сказала, що любить міжнародне кіно, яке може перенести глядачів «навіть на поле бою», і звернула увагу на історії жінок, які втратили життя під час воєн та конфліктів за кордоном.

«І ніхто з нас не наївний. Ми знаємо, що багато митців у світі позбавлені свободи й безпеки, щоб розповідати свої історії, і багато хто загинув – як Фатіма Хассуна, вбита в Газі, Шаден Гардууд, загибла в Судані, Вікторія Амеліна, вбита в Україні, та багато інших видатних митців, які мали б бути з нами зараз. Ми винні всім, хто ризикує життям, ділячись своїми історіями й досвідом, велику вдячність, бо вони допомагають нам вчитися і розвиватися», – сказала Джолі.

Нагадаємо, 27 червня 2023 року російські війська завдали двох ракетних ударів по Краматорську. В епіцентрі вибуху опинилися заклад харчування, багатоквартирні будинки, торгівельні приміщення, автомобілі, поштове відділення та інші споруди, у яких повилітали вікна, шибки та двері. Унаслідок влучання виникла пожежа.

Унаслідок атаки загинули 13 людей, зокрема українська письменниця Вікторія Амеліна. Серед загиблих чотири дитини. Також відомо, що травмувань зазнали 64 людини.

Згодом Служба безпеки України затримала агента спецслужб росії, який скоригував ракетний удар по кафе. Йому повідомили про підозру в державній зраді, а вже цього року – засудили до довічного ув’язнення.

Раніше американська акторка Анджеліна Джолі зателефонувала та передала записку зі словами підтримки 14-річній Поліні з Харківщини. У лютому 2025 року Поліна зазнала поранень внаслідок російського ракетного удару. Через травми дівчина тимчасово не може ходити. 

Голлівудська акторка 30 квітня 2022 року відвідала Львівщину. В одному з медзакладів вона провідала дітей, які постраждали від ракетного удару російських загарбників по вокзалу у Краматорську.

30 квітня зірка Голлівуду Анджеліна Джолі з гуманітарною місією прибула до України та відвідала львівський залізничний вокзал, де зустріла пасажирів евакуаційного поїзда з Покровська.

Раніше в мережі з'явилося відео, як Джолі у Львові спілкується з біженцями на вокзалі.

Також ми розповідали, що Джолі завітала до кав’ярні «Львівські круасани» на Сихові. Там її помітила журналістка Майя Підгородецька, яка оприлюднила відео з акторкою. Джолі охоче спілкується з українцями, вітається та роздає автографи.

Анджеліна Джолі підтримує Україну з перших днів війни та допомагає організувати допомогу для українців, які були змушені залишити свої домівки. Як посол доброї волі ООН нещодавно актриса відвідала шпиталь Pediatrico Bambino Gesu у Римі, де зараз перебувають діти-біженці з України.

Читайте також:

Теги: актриса Анджеліна Джолі письменниця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Життя

Під час промови в Каннах Анджеліна Джолі згадала українську письменницю
Під час промови в Каннах Анджеліна Джолі згадала українську письменницю
Відомий актор-воїн розповів про останню зустріч із загиблим телеведучим Максимом Неліпою
Відомий актор-воїн розповів про останню зустріч із загиблим телеведучим Максимом Неліпою
«Поверніть право на театр». У столиці актори звернулися до Харківської ОВА
«Поверніть право на театр». У столиці актори звернулися до Харківської ОВА
Вчені склали рейтинг рис ідеального партнера для життя
Вчені склали рейтинг рис ідеального партнера для життя
3000 років і без краплі цементу: у Греції досі працює найдавніший міст Європи
3000 років і без краплі цементу: у Греції досі працює найдавніший міст Європи
Брат Максима Неліпи опублікував зворушливий допис
Брат Максима Неліпи опублікував зворушливий допис

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
222K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 травня: ситуація на фронті
158K
Нові погрози Кремля: Медведєв розповів, що буде у випадку невдалих переговорів
149K
Рубіо після розмови з Лавровим зробив заяву про припинення вогню
83K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 травня 2025
41K
«Нелюди вирішили поховати». Тренерка з РФ прокоментувала скандал навколо російських фігуристів
16K
Синоптикиня Діденко дала прогноз, коли очікувати потепління

Новини

Повітряна тривога в Києві тривала майже 9 год
Сьогодні, 08:57
Соліст Ziferblat вигукнув зі сцени Євробачення «Слава Україні»
Вчора, 22:50
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
15 травня, 00:00
Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів із Україною
14 травня, 22:59
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
14 травня, 15:11
Трамп і кронпринц Саудівської Аравії підписали стратегічну економічну угоду
13 травня, 16:37

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua