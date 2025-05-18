Під час промови в Каннах Анджеліна Джолі згадала українську письменницю

Акторка звернула увагу на історії жінок, які втратили життя під час воєн та конфліктів

Американська акторка Анджеліна Джолі виступила на врученні нагороди «Відкриття року» (Trophée Chopard) на Каннському кінофестивалі. Під час своєї промови вона згадала українську письменницю Вікторію Амеліну, яка загинула від російського удару у 2023 році. Як інформує «Главком», про це пишуть Variety та Hollywood Reporter.

Джолі виступила хрещеною матір’ю нагородження – цю роль виконують відомі актори, знаменитості чи впливові люди на заходах, пов’язаних із ювелірним брендом Chopard, який і вручає нагороду.

У промові акторка сказала, що любить міжнародне кіно, яке може перенести глядачів «навіть на поле бою», і звернула увагу на історії жінок, які втратили життя під час воєн та конфліктів за кордоном.

«І ніхто з нас не наївний. Ми знаємо, що багато митців у світі позбавлені свободи й безпеки, щоб розповідати свої історії, і багато хто загинув – як Фатіма Хассуна, вбита в Газі, Шаден Гардууд, загибла в Судані, Вікторія Амеліна, вбита в Україні, та багато інших видатних митців, які мали б бути з нами зараз. Ми винні всім, хто ризикує життям, ділячись своїми історіями й досвідом, велику вдячність, бо вони допомагають нам вчитися і розвиватися», – сказала Джолі.

Нагадаємо, 27 червня 2023 року російські війська завдали двох ракетних ударів по Краматорську. В епіцентрі вибуху опинилися заклад харчування, багатоквартирні будинки, торгівельні приміщення, автомобілі, поштове відділення та інші споруди, у яких повилітали вікна, шибки та двері. Унаслідок влучання виникла пожежа.

Унаслідок атаки загинули 13 людей, зокрема українська письменниця Вікторія Амеліна. Серед загиблих чотири дитини. Також відомо, що травмувань зазнали 64 людини.

Згодом Служба безпеки України затримала агента спецслужб росії, який скоригував ракетний удар по кафе. Йому повідомили про підозру в державній зраді, а вже цього року – засудили до довічного ув’язнення.

Раніше американська акторка Анджеліна Джолі зателефонувала та передала записку зі словами підтримки 14-річній Поліні з Харківщини. У лютому 2025 року Поліна зазнала поранень внаслідок російського ракетного удару. Через травми дівчина тимчасово не може ходити.

Голлівудська акторка 30 квітня 2022 року відвідала Львівщину. В одному з медзакладів вона провідала дітей, які постраждали від ракетного удару російських загарбників по вокзалу у Краматорську.

30 квітня зірка Голлівуду Анджеліна Джолі з гуманітарною місією прибула до України та відвідала львівський залізничний вокзал, де зустріла пасажирів евакуаційного поїзда з Покровська.

Раніше в мережі з'явилося відео, як Джолі у Львові спілкується з біженцями на вокзалі.

Також ми розповідали, що Джолі завітала до кав’ярні «Львівські круасани» на Сихові. Там її помітила журналістка Майя Підгородецька, яка оприлюднила відео з акторкою. Джолі охоче спілкується з українцями, вітається та роздає автографи.

Анджеліна Джолі підтримує Україну з перших днів війни та допомагає організувати допомогу для українців, які були змушені залишити свої домівки. Як посол доброї волі ООН нещодавно актриса відвідала шпиталь Pediatrico Bambino Gesu у Римі, де зараз перебувають діти-біженці з України.