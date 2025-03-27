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Анджеліна Джолі поспілкувалася із дівчинкою з Ізюма, яка постраждала від удару РФ

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Анджеліна Джолі поспілкувалася із дівчинкою з Ізюма, яка постраждала від удару РФ
Акторка зателефонувала дівчинці та передала листівку зі словами підтримки
фото: u24.gov.ua

Українка зізналася, що мріє про зустріч з акторкою Анджеліною Джолі

Американська акторка Анджеліна Джолі зателефонувала та передала записку зі словами підтримки 14-річній Поліні з Харківщини. У лютому 2025 року Поліна зазнала поранень внаслідок російського ракетного удару. Через травми дівчина тимчасово не може ходити. Як передає «Главком», про це розповіли в ініціативі United24.

Зараз Поліна лікується в «Охматдиті». Розмовляючи з психологами, дівчина зізналася, що мріє про зустріч з акторкою Анджеліною Джолі. Коли американська зірка дізналася про історію 14-річної українки, то зателефонувала їй та передала листівку зі словами підтримки.

Анджеліна Джолі поспілкувалася із дівчинкою з Ізюма, яка постраждала від удару РФ фото 1
фото: u24.gov.ua

«Ми зробили все можливе, щоб допомогти здійснити її другу мрію. Американська акторка поспілкувалася з Поліною онлайн, а також передала їй записку», – зазначили в United24.

Анджеліна Джолі поспілкувалася із дівчинкою з Ізюма, яка постраждала від удару РФ фото 2
фото: u24.gov.ua

Нагадаємо, голлівудська акторка 30 квітня 2022 року відвідала Львівщину. В одному з медзакладів вона провідала дітей, які постраждали від ракетного удару російських загарбників по вокзалу у Краматорську.

30 квітня зірка Голлівуду Анджеліна Джолі з гуманітарною місією прибула до України та відвідала львівський залізничний вокзал, де зустріла пасажирів евакуаційного поїзда з Покровська.

Раніше в мережі з'явилося відео, як Джолі у Львові спілкується з біженцями на вокзалі.

Також ми розповідали, що Джолі завітала до кав’ярні «Львівські круасани» на Сихові. Там її помітила журналістка Майя Підгородецька, яка оприлюднила відео з акторкою. Джолі охоче спілкується з українцями, вітається та роздає автографи.

Анджеліна Джолі підтримує Україну з перших днів війни та допомагає організувати допомогу для українців, які були змушені залишити свої домівки. Як посол доброї волі ООН нещодавно актриса відвідала шпиталь Pediatrico Bambino Gesu у Римі, де зараз перебувають діти-біженці з України.

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Теги: Анджеліна Джолі акторка Ізюм

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