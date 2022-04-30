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    Анджеліна Джолі у Львові спілкується з біженцями на вокзалі (відео)

    Голлівудська акторка та посол доброї волі ООН у справах біженців Анджеліна Джолі сьогодні перебуває у Львові - Анджеліна Джолі у Львові спілкується з біженцями на вокзалі (відео)
    Голлівудська акторка та посол доброї волі ООН у справах біженців Анджеліна Джолі сьогодні перебуває у Львові
    скріншот з відео

    Зірка з самого початку війни підтримувала Україну і закликала світ допомагати біженцям

    Всесвітньо відома голлівудська акторка Анджеліна Джолі прибула до Львова та спілкується з українськими біженцями. Раніше ми розповідали, що Джолі завітала до кав’ярні «Львівські круасани» на Сихові. Там її помітила журналістка Майя Підгородецька, яка оприлюднила відео з акторкою. Джолі охоче спілкується з українцями, вітається та роздає автографи.

    Нове відео оприлюднив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. Відео зняте з певної відстані, але на ньому добре видно, як Джолі спілкується з українцями на львівському вокзалі.

    Анджеліна Джолі підтримує Україну з перших днів війни та допомагає організувати допомогу для українців, які були змушені залишити свої домівки. Як посол доброї волі ООН нещодавно актриса відвідала шпиталь Pediatrico Bambino Gesu у Римі, де зараз перебувають діти-біженці з України.

    «У педіатричній лікарні Bambino Gesu у Римі я зустрілася з дітьми-біженцями, які були евакуйовані з України та зіткнулися з невизначеним майбутнім. Як і багато інших, я молюся за припинення війни. Це єдиний спосіб припинити страждання та вимушене переміщення людей», – прокоментувала Анжеліна.

    Також Анджеліна Джолі розмістила пост про смерть вагітної жінки в Маріуполі.

    Теги: росія окупанти США війна Львів посол Україна актриса окупація #stoprussia
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    Анджеліна Джолі у Львові спілкується з біженцями на вокзалі (відео)