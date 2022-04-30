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    Анджеліна Джолі приїхала до Львова (відео)

    Зірка Голлівуду Анджеліна Джолі не проти, що її знімають у кав'ярні - Анджеліна Джолі приїхала до Львова (відео)
    Зірка Голлівуду Анджеліна Джолі не проти, що її знімають у кав'ярні
    скріншот з відео

    Всесвітньо відома акторка підтримує Україну

    Голлівудська акторка та посол доброї волі ООН у справах біженців Анджеліна Джолі сьогодні перебуває у Львові. Всесвітньо відому акторку помітили в одній із львівських кав’ярень, куди вона зайшла ймовірно випити каву та одразу зустріла своїх прихильників. Відео оприлюднила журналістка Майя Підгородецька.

    Джолі роздала усім охочим автографи та не була проти, що її знімають. Вона посміхнулась і привіталась з автором відео.

    Анджеліна Джолі підтримує Україну з перших днів війни та допомагає організувати допомогу для українців, які були змушені залишити свої домівки. Як посол доброї волі ООН нещодавно актриса відвідала шпиталь Pediatrico Bambino Gesu у Римі, де зараз перебувають діти-біженці з України.

    «У педіатричній лікарні Bambino Gesu у Римі я зустрілася з дітьми-біженцями, які були евакуйовані з України та зіткнулися з невизначеним майбутнім. Як і багато інших, я молюся за припинення війни. Це єдиний спосіб припинити страждання та вимушене переміщення людей», – прокоментувала Анжеліна.

    Також Анджеліна Джолі розмістила пост про смерть вагітної жінки в Маріуполі.

    Теги: росія окупанти ООН війна Львів посол Україна актриса біженці окупація #stoprussia
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    Анджеліна Джолі приїхала до Львова (відео)