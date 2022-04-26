Суд підтвердив факт смерті жінки від ракети окупантів у Краматорську

Феміда наголосила, що 24 лютого 2022 року розпочалася військова агресія Росії проти України

Чемеровецький районний суд Хмельницької області задовольнив заяву мешканки Донеччини і підтвердив факт смерті її доньки 8 квітня 2022 року у Краматорську Донецької області. Про це повідомляє пресслужба Хмельницького апеляційного суду.

Заявниця, яка тимчасово мешкає на Хмельниччині, пояснила, що її донька, 1985 року народження померла від травм, отриманих внаслідок ракетного обстрілу залізничного вокзалу в Краматорську. Її смерть є наслідком військової агресії Російської Федерації проти України й настала на території, де тривають воєнні дії. Наразі неможливо отримати свідоцтво про смерть доньки позивачки за місцем скоєння злочину.

Суд з’ясував, що, згідно з копією лікарського свідоцтва про смерть та довідки про причину смерті, донька заявниці померла 8 квітня на території України в місті Краматорськ Донецької області «внаслідок військових дій від вибухів та осколків».

Смерть жінки внаслідок ракетного удару по Краматорському залізничному вокзалі підтвердив допитаний у суді свідок.

У підсумку Феміда підтвердила факт смерті доньки позивачки.

«Враховуючи те, що військова агресія РФ проти України розпочалася 24 лютого 2022 року, наразі чинним законодавством України не встановлений порядок набрання рішенням законної сили у справах про встановлення факту смерті на території, на якій ведуться бойові дії. Суд вважає за необхідне застосувати аналогію закону та, відповідно до ч. 4 ст. 317 Цивільного процесуального кодексу, визначити, що рішення про встановлення факту смерті особи на території, де ведуться бойові дії, підлягає до негайного виконання», – сказано у рішенні місцевого суду.

Як повідомляв «Главком», 8 квітня ракети, якими росіяни вбили мирних людей на вокзалі у Краматорську, вони підписали «за детей Донбасса». За попередніми даними, щонайменше 30 осіб загинуло, понад 100 поранені. Краматорський вокзал був атакований «Точкою- У».

Як відомо, розстріл людей на вокзалі в Краматорську потрапив на відео (кадри 18+).