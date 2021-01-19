Плагиат и безвкусица. На могиле Мирослава Скорика за 1,4 миллиона возведут копию памятника Шопену

Общая стоимость работ - около 1,4 млн грн

Во Львове на Лычаковском кладбище начали возводить памятник легендарному украинскому композитору Мирославу Скорику. Эскиз монумента показал в своем Фейсбуке глава Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий.

Отмечается, что проект инициировала жена композитора Адриана.

«Пожелали, чтобы это была скульптура «Плакальщица. Похожий образ грустной девушки есть на могиле Фредерика Шопена на кладбище Пер-Лашез в Париже, где супруги Скориков побывали два года назад. Мирославу Михайловичу тогда очень понравился этот мемориал», - отметил Козицкий.

На могилі Мирослава Скорика на Личаківському кладовищі зводять пам’ятник. Хочемо встигнути до 1 червня - річниці смерті... Опубліковано Максимом Козицьким Понеділок, 18 січня 2021 р.

Пользователей соцсетей возмутил эскиз будущего памятника.

«Досадно, что на могиле одного из крупнейших композиторов современности установят этакий кичевый плагиат», «безвкусица и гигантизм», «когда есть деньги, но нет вкуса, чувство эстетики», - комментируют фото пользователи сети.