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    Жизнь

    По стопам бабушки: выпивающих принца Уильяма и Кейт Миддлтон сняли на видео

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    <p>38-летняя Кейт Миддлтон &nbsp;и 37-летний принц Уильям прилетели в Ирландию с официальным визитом</p> <div></div> - По стопам бабушки: выпивающих принца Уильяма и Кейт Миддлтон сняли на видео

    38-летняя Кейт Миддлтон  и 37-летний принц Уильям прилетели в Ирландию с официальным визитом

    В первый день герцоги Кембриджские посетили одну из самых знаменитых достопримечательностей Дублина

    Кейт и Уильям на днях были приглашены в музей пив. В баре Guinness Storehouse прошел прием, устроенный британским послом в Ирландии Робином Барнеттом. На мероприятии будущая королева появилась в сверкающем изумрудном платье Vampires Wife стоимостью 1600 фунтов и серьгах H&M за шесть фунтов.

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    По стопам бабушки: выпивающих принца Уильяма и Кейт Миддлтон сняли на видео
    По стопам бабушки: выпивающих принца Уильяма и Кейт Миддлтон сняли на видео
    По стопам бабушки: выпивающих принца Уильяма и Кейт Миддлтон сняли на видео
    По стопам бабушки: выпивающих принца Уильяма и Кейт Миддлтон сняли на видео
    По стопам бабушки: выпивающих принца Уильяма и Кейт Миддлтон сняли на видео
    По стопам бабушки: выпивающих принца Уильяма и Кейт Миддлтон сняли на видео

    Пообщавшись с гостями, герцоги Кембриджские провели дегустацию напитков. Им предложили пинту пива, приготовленного по старинному рецепту Артура Гиннесса. Уильям выглядел воодушевленным и довольным — мужчина наконец смог немного расслабиться. Кейт же была более сдержанная, но не отказалась пропустить стаканчик темного ирландского стаута. Супругов окружило много людей, их снимали на телефоны и камеры.

     «Придя в музей, мы последовали по стопам моей бабушки, которой здесь в 2011 году показали, как наливать идеальную пинту пива. Дамы и господа, позвольте заметить, что я не часто следую за королевой в паб!» — пояснил герцог Кембриджский.

     Читайте также: Макс Барских рассказал о своем отце: «Он был алкоголиком»

     

    Кейт Миддлтон музей новости алкоголь новости
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