По стопам бабушки: выпивающих принца Уильяма и Кейт Миддлтон сняли на видео



Розсилка ВІДПРАВИТИ

38-летняя Кейт Миддлтон и 37-летний принц Уильям прилетели в Ирландию с официальным визитом

В первый день герцоги Кембриджские посетили одну из самых знаменитых достопримечательностей Дублина

Кейт и Уильям на днях были приглашены в музей пив. В баре Guinness Storehouse прошел прием, устроенный британским послом в Ирландии Робином Барнеттом. На мероприятии будущая королева появилась в сверкающем изумрудном платье Vampires Wife стоимостью 1600 фунтов и серьгах H&M за шесть фунтов.

Пообщавшись с гостями, герцоги Кембриджские провели дегустацию напитков. Им предложили пинту пива, приготовленного по старинному рецепту Артура Гиннесса. Уильям выглядел воодушевленным и довольным — мужчина наконец смог немного расслабиться. Кейт же была более сдержанная, но не отказалась пропустить стаканчик темного ирландского стаута. Супругов окружило много людей, их снимали на телефоны и камеры.

«Придя в музей, мы последовали по стопам моей бабушки, которой здесь в 2011 году показали, как наливать идеальную пинту пива. Дамы и господа, позвольте заметить, что я не часто следую за королевой в паб!» — пояснил герцог Кембриджский.