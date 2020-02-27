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    Кейт Миддлтон приняла участие в спортивной тренировке (фото)

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    Кейт Миддлтон приняла участие в спортивной тренировке (фото)
    instagram.com/kensingtonroyal

    Герцогиня Кембриджская сменила элегантное платье на спортивную одежду

    Кейт Миддлтон совершила визит в организацию SportsAid, где уже несколько лет является королевским патроном. Еще в колледже британка делала успехи в нескольких видах спорта и любила занятия в зале, поэтому после свадьбы с принцем Уильямом именно ей Елизавета II передала в патронаж SportsAid.

    Организация поддерживает несовершеннолетних спортсменов, готовящихся к Олимпийским и Паралимпийским играм.

    Герцогиня Кембриджская охотно пообщалась с молодежью о перспективах их карьеры и недостатках в снаряжении. Кроме этого, Кейт Миддлтон побеседовала с родителями атлетов. Однако не это поразило пользователей сети.

    Разговорами Кейт Миддлтон не ограничилась и сама приняла участие в тренировке. Герцогиня запланировала себе физические нагрузки, поскольку на стадион в Стратфорде она пришла в темно-зеленых кюлотах, белых кроссовках Adidas, будничной кофте и пиджаке.

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    instagram.com/kensingtonroyal
    instagram.com/kensingtonroyal
    instagram.com/kensingtonroyal
    instagram.com/kensingtonroyal
    instagram.com/kensingtonroyal


    В таком образе жена принца Уильяма пробежала кросс, став партнершей по спринту для звезды легкой атлетики Джессики Эннис. Кроме этого, Кейт Миддлтон охотно выполнила упражнения дзюдо и теквондо.

    знаменитости фотография Кейт Миддлтон одежда
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