Кейт Миддлтон приняла участие в спортивной тренировке (фото)



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Герцогиня Кембриджская сменила элегантное платье на спортивную одежду

Кейт Миддлтон совершила визит в организацию SportsAid, где уже несколько лет является королевским патроном. Еще в колледже британка делала успехи в нескольких видах спорта и любила занятия в зале, поэтому после свадьбы с принцем Уильямом именно ей Елизавета II передала в патронаж SportsAid.

Организация поддерживает несовершеннолетних спортсменов, готовящихся к Олимпийским и Паралимпийским играм.

Герцогиня Кембриджская охотно пообщалась с молодежью о перспективах их карьеры и недостатках в снаряжении. Кроме этого, Кейт Миддлтон побеседовала с родителями атлетов. Однако не это поразило пользователей сети.

Разговорами Кейт Миддлтон не ограничилась и сама приняла участие в тренировке. Герцогиня запланировала себе физические нагрузки, поскольку на стадион в Стратфорде она пришла в темно-зеленых кюлотах, белых кроссовках Adidas, будничной кофте и пиджаке.





В таком образе жена принца Уильяма пробежала кросс, став партнершей по спринту для звезды легкой атлетики Джессики Эннис. Кроме этого, Кейт Миддлтон охотно выполнила упражнения дзюдо и теквондо.