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    Жизнь

    Полуобнаженная в ботфортах: Эмили Ратаковски впечатлила сеть откровенным фото

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    Полуобнаженная в ботфортах: Эмили Ратаковски впечатлила сеть откровенным фото

    Эмили Ратаковски продолжает эпатировать поклонников

     На этот раз 27-летняя модель  Эмили Ратаковски позировала для рекламной кампании собственного бренда в смелых образах.

    Эмили представила линию Body, которая получилась как всегда очень сексуальной и соблазнительной. В Instagram звезда поделилась фото и видео, на которых позирует в коралловых велосипедках и высоких черных ботфортах.

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    Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

    Естественный макияж и небрежная укладка идеально дополняют образ модели. Грудь знойная красотка прикрыла руками.

    Джерело: graziamagazine.ru

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