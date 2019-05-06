Полуобнаженная в ботфортах: Эмили Ратаковски впечатлила сеть откровенным фото
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Розсилка
Эмили Ратаковски продолжает эпатировать поклонников
На этот раз 27-летняя модель Эмили Ратаковски позировала для рекламной кампании собственного бренда в смелых образах.
Эмили представила линию Body, которая получилась как всегда очень сексуальной и соблазнительной. В Instagram звезда поделилась фото и видео, на которых позирует в коралловых велосипедках и высоких черных ботфортах.
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Естественный макияж и небрежная укладка идеально дополняют образ модели. Грудь знойная красотка прикрыла руками.
Джерело: graziamagazine.ru