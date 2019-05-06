Полуобнаженная в ботфортах: Эмили Ратаковски впечатлила сеть откровенным фото



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Эмили Ратаковски продолжает эпатировать поклонников

На этот раз 27-летняя модель Эмили Ратаковски позировала для рекламной кампании собственного бренда в смелых образах.

Эмили представила линию Body, которая получилась как всегда очень сексуальной и соблазнительной. В Instagram звезда поделилась фото и видео, на которых позирует в коралловых велосипедках и высоких черных ботфортах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 4 Май 2019 в 7:30 PDT

Естественный макияж и небрежная укладка идеально дополняют образ модели. Грудь знойная красотка прикрыла руками.

Джерело: graziamagazine.ru