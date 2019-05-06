Самая юная татуировщица в мире: 10-летняя японская девочка работает тату-мастером в Амстердаме



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instagram.com/noko_tattoo

10-летняя японская девочка Ноко, проживающая в Амстердаме, любит делать татуировки — ее клиентами стали уже 20 человек

Ноко — дочь всемирно известного тату-мастера Gakkin и его ученица. Ноко занимается татуировками с 6 лет — все началось с того, что отец дал ей кусок силиконовой кожи, чтобы дочь могла практиковаться.

«Я попробовала, и это было весело! Мне было очень приятно, что родители и друзья похвалили мои работы. Они сказали, что начинать заниматься татуировками в таком юном возрасте — это необычно, и я подумала, что это очень интересно. Поэтому я и решила начать», — рассказала японка в комментарии изданию Dazed.

Свою первую татуировку Ноко набила отцу, и, по словам Гаккина, теперь это его любимое тату. «Ее рисунки такие красивые. Мне они действительно очень нравятся. Для меня стало большим сюрпризом то, что она может так хорошо это делать в таком юном возрасте. Особенно потому, что просто рисование и татуировка — абсолютно разные процессы. Я очень ею горжусь», — отметил тату-мастер, который теперь делит с дочерью свою студию в Амстердаме.

Стоит отметить, что родители очень поддерживают малышку и даже завели профиль в Instagram, где публикуют лучшие работы девочки.

Самые интересные из них вы можете увидеть прямо сейчас в галерее Scotch.

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Джерело: Bird In Flight