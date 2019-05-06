Джордж Клуни празднует день рождения: яркие фото актера

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Джордж Клуни родился 6 мая 1961 года в Лексингоне, американском городе, расположенном на востоке страны

Джордж Тимоти Клуни — американский актер, режиссер, продюсер, бизнесмен и активист. Широкую известность получил после выходов телесериала «Скорая помощь» и фильма «От заката до рассвета».

Лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за фильм «Сириана», обладатель премии «Золотой глобус» за роль миллионера Мэтта Кинга в драме «Потомки» (2011) и роль бежавшего заключенного в комедии «О, где же ты, брат?» (2000).

Второй раз получил «Оскар» как продюсер в номинации «Лучший фильм» за фильм «Операция «Арго». За этот же фильм был удостоен четвертого «Золотого глобуса» и первой статуэтки BAFTA.

В 2009 году был признан журналом Time одним из 100 влиятельнейших людей мира. Его гуманитарная деятельность включает работы по решению конфликта в Дарфуре, по признанию геноцида армян, помощь пострадавшим от землетрясения на Гаити.

После продажи компании Casamigos Tequila, Клуни возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров, опубликованный Forbes в 2018 году.

Сейчас Клуни не торопится пополнять свою фильмографию, но его имя не сходит в первых страниц таблоидов. И все благодаря тому, что, помимо успешной актерской карьеры, после сделки по продаже собственной компании Джорджа теперь называют и талантливым бизнесменом.