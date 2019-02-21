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    Жизнь

    На страничке кошки Лагерфельда появились слова благодарности за соболезнования

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    Карл Лагерфельд и его кошка Шупет - На страничке кошки Лагерфельда появились слова благодарности за соболезнования
    Карл Лагерфельд и его кошка Шупет

    Шупетт «заявила», что собирается погрузиться в траур

    В профиле Шупетт в соцсети появилось сообщение, в котором любимая кошка недавно умершего кутюрье Карла Лагерфельда поблагодарила всех за слова сочувствия. 

    «Спасибо всем за слова соболезнования. У меня разбито сердце и я собираюсь погрузиться в траур. Я молюсь, чтобы ваши добрые слова и пожелания помогли мне вступить на мягких лапках в будущее без моего папочки Карла Лагерфельда и стать самостоятельной дамой», - говорится в посте.

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    Напомним, известный дизайнер завещал смешать его прах с прахом его матери и Шупетт. Как известно, у креативного директора Chanel не было наследников. Больше всего он любил свою кошку и даже собирался оставить ей все свое состояние. Впрочем, благодаря знаменитому хозяину, у Шупетт тоже всегда была неплохая зарплата - только на рекламных контрактах кошка заработала больше трех миллионов евро.

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    На страничке кошки Лагерфельда появились слова благодарности за соболезнования
    На страничке кошки Лагерфельда появились слова благодарности за соболезнования
    На страничке кошки Лагерфельда появились слова благодарности за соболезнования
    На страничке кошки Лагерфельда появились слова благодарности за соболезнования
    На страничке кошки Лагерфельда появились слова благодарности за соболезнования
    На страничке кошки Лагерфельда появились слова благодарности за соболезнования

     Читайте также: Карла Лагерфельда похоронят вместе с мужчиной, в которого он был влюблен 18 лет.


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