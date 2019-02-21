На страничке кошки Лагерфельда появились слова благодарности за соболезнования



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Карл Лагерфельд и его кошка Шупет

Шупетт «заявила», что собирается погрузиться в траур

В профиле Шупетт в соцсети появилось сообщение, в котором любимая кошка недавно умершего кутюрье Карла Лагерфельда поблагодарила всех за слова сочувствия.

«Спасибо всем за слова соболезнования. У меня разбито сердце и я собираюсь погрузиться в траур. Я молюсь, чтобы ваши добрые слова и пожелания помогли мне вступить на мягких лапках в будущее без моего папочки Карла Лагерфельда и стать самостоятельной дамой», - говорится в посте.

Напомним, известный дизайнер завещал смешать его прах с прахом его матери и Шупетт. Как известно, у креативного директора Chanel не было наследников. Больше всего он любил свою кошку и даже собирался оставить ей все свое состояние. Впрочем, благодаря знаменитому хозяину, у Шупетт тоже всегда была неплохая зарплата - только на рекламных контрактах кошка заработала больше трех миллионов евро.



