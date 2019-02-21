Подкуп, странные наряды и 100 претендентов: что осталось за кадром первого выпуска проекта «Подиум»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Коронация экспертов, наряды для собачек и даже попытка подкупа - все это было на кастингах проекта

Телекастинг проекта «Подиум» снимали два дня по 12 часов каждый. Именно столько времени потребовалось экспертам проекта, стилистам Ольге Слонь и Ивану Супруну, а также приглашенному эксперту, известному дизайнеру Лилии Литковской, чтобы внимательно оценить работу 100 претендентов на место в реалити. Кстати, всего заявки на участие в проекте подали больше двух тысяч дизайнеров.

Конечно же, все 24 часа съемок не поместились в один выпуск. И многое пришлось оставить за кадром. Что именно? Сейчас узнаете.

«Чем нас только не пытались удивить, – говорит Иван Супрун. – И наряды для собак были, и светодиодные костюмы, где все горит и светится. Свадебные платья, короны, купальники со стразами на груди... Мы не ожидали, что на проект придет столько талантливых дизайнеров».

Место в проекте – за десерт

Один из начинающих дизайнеров – Тимур Головко из Запорожья – решил, что на кастинг с пустыми руками не ходят. И принес не только свои наряды, а еще и свои десерты. Дело в том, что по образованию парень повар. И работает на кондитерском производстве.

«Я подумал, а почему бы не порадовать экспертов вкусненьким? – рассказал Тимур Новому каналу. – Тем более, что десерты, которые я принес, без сахара. Полезные и вкусные».

Но умаслить Ольгу Слонь, Ивана Супруна и Лилию Литковскую у Тимура не получилось. И в прямом, и в переносном смысле. Во-первых, дизайн его футболок с принтами эксперты посчитали слабоватым. А во-вторых, к десертам в стаканчиках он забыл принести ложки. Поэтому ушел с подиума вместе с угощением.

Собачья радость

Татьяна Пирожук из Львова решила удивлять экспертов необычными костюмами. Девушка шьет одежду не для людей, а для собак.

«Два года назад у меня появилась одна собака, через год – еще одна, – говорит Татьяна. – Я поняла, что обожаю этих животных. И хочу их одевать. Начала шить одежду для своих псов, а потом и на заказ».

На подиум Татьяна вышла вместе с четырехлапыми моделями, чем умилила экспертов. Особенно Ивана Супруна, дома у которого живет мальтийская болонка по кличке Арчи. Но даже это не помогло львовянке. Ведь в рамках проекта «Подиум» дизайнерам нужно шить одежду для людей-моделей.

Коронованные эксперты

А еще на телекастинг проекта Нового канала пришло много дизайнеров белья и украшений. И если первые модели были усладой для очей Ивана Супруна, то изделия вторых радовали Лилию Литковскую и Ольгу Слонь.

Так, одна из претенденток принесла на кастинг сделанные собственными руками головные уборы. И не просто венки или обручи, а настоящие короны! Иван Супрун, как истинный джентльмен, тут же короновал своих коллег по экспертному столу. И заодно сам примерил корону прямо поверх шляпы.

Мастерица по изготовлению головных уборов телекастинг не прошла. По той же причине, что и дизайнер одежды для собак. Зато эксперты «Подиума» получили море памятных селфи в коронах!