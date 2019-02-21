Как проходит Неделя моды в Лондоне: фото с показов



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Chalayan осень-зима 2019/2020

Неделя моды в Лондоне радует интересными шоу. На это раз в центре внимания новые коллекции осень-зима 2019/2020 Roksanda, Chalayan и Christopher Kane

В своей новой коллекции осень-зима 2019/2020 дизайнер Роксанда Илинчич представляет искусную работу с объемами и формой. На подиуме появились монументальные блузы с воздушными рукавами, платья А-силуэта с объемными воланами, а также свободные брюки.

Современная женственность глазами дизайнера наполнена нотами утилитарности и непринужденной элегантности. Шелковые летящие платья были украшены нежными перьями марабу и гиперболизированными бантами, габардиновые наряды обрели скульптурные воротники, в то время как на атласных струящихся платьях появился геометрический рисунок.

Дополнена линейка была уютными трикотажными костюмами и комбинезонами оттенка топленого молока, которые станут лучшими друзьями в будущем сезоне. Роксанда Илинчич продолжает тему безопасности и защиты в новой коллекции, представляя объемные модели верхней одежды: функциональные трехцветные парки, кашемировые пальто оттенка песка и дутые жилеты-кимоно в нескольких вариациях, которые завершили шоу бренда.

Дизайнер продемонстрировала синергию цвета на подиуме лондонской Недели моды. Так, ее любимые оттенки оранжевого, желтого и ярко-розового соседствовали со спокойным бежевым, белым и нежно-розовым цветами.

Хуссейн Чалаян представил юбилейную коллекцию, посвященную 25-летию бренда. Источником вдохновения для дизайнера послужила эпоха ХVI века, порочащая женщин. Через призму Шекспировской эпохи дизайнер представил темную коллекцию, наполненную обилием кожаных деталей, дав им новое современное прочтение.

Так, асимметричные корсеты представляли собой комбинацию нескольких тканей, топы были выполнены в мягких жаккардах, а брючные кожаные костюмы украшены легкими драпировками.

Модели также носили традиционные мужские штаны для конного спорта, а короткие юбки и платья были украшены подвесками с D-образными кольцами в духе экипировки верховой езды.

Жакеты и пальто были собраны на талии с помощью широких длинных поясов, а лица моделей были задекорированы с помощью причудливых масок.

Чалаян устроил настоящий перформанс в своей юбилейной коллекции: последние три образа коллекции сопровождались на подиуме кукловодами, которые «притворившись ветром» раздували или держали шлейфы легких шифоновых платьев.

Через призму секса и человеческих желаний Кристофер Кейн представил новую коллекцию осень-зима 2019/2020, которая посвящена фетишизму. Так, на подиуме появились футболки с изображением длинных перчаток с лозунгом Rubberist и трикотажные образы, украшенные яркими воздушными шарами и надписью Looner.

Главными деталями в новой коллекции выступили пластик и латекс. Из первого были выполнены воротники платьев, клапаны карманов, пояса и сумки, в то время как латекс украсил лацканы на жакетах, шарфы, плечи рубашек, атласные платья.

Традиционно через всю коллекцию дизайнера протянулся мотив стразовых цепей, которые украшали манжеты, очерчивали линию декольте и окантовывали сумки и воротники. Кейн искусно играя с формами и линиями трансформировал простые вещи в объекты желания поклонников бренда.

Джерело: vogue.ua