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    Лучшие наряды звезд на вручении премии Brit Awards - 2019

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    Винни Харлоу - Лучшие наряды звезд на вручении премии Brit Awards - 2019
    Винни Харлоу

    Звезды порадовали поклонников яркими образами

    Вчера в Лондоне на стадионе O2 Арена состоялась ежегодная церемония вручения музыкальных наград BritT Awards, которая по своей значимости уступает лишь, пожалуй, премии «Грэмми».

     Гостями торжественной церемонии на этот раз стали Пинк, Хью Джекман, Сьюки Уотерхаус, Винни Харлоу и даже Лиам Пейн (тот самый парень, который закрутил роман с Наоми Кэмпбелл).

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    Лучшие наряды звезд на вручении премии Brit Awards - 2019
    Лучшие наряды звезд на вручении премии Brit Awards - 2019
    Лучшие наряды звезд на вручении премии Brit Awards - 2019
    Лучшие наряды звезд на вручении премии Brit Awards - 2019
    Лучшие наряды звезд на вручении премии Brit Awards - 2019
    Лучшие наряды звезд на вручении премии Brit Awards - 2019
    Лучшие наряды звезд на вручении премии Brit Awards - 2019
    Лучшие наряды звезд на вручении премии Brit Awards - 2019
    Лучшие наряды звезд на вручении премии Brit Awards - 2019
    Лучшие наряды звезд на вручении премии Brit Awards - 2019
    Лучшие наряды звезд на вручении премии Brit Awards - 2019
    Лучшие наряды звезд на вручении премии Brit Awards - 2019
    Лучшие наряды звезд на вручении премии Brit Awards - 2019
    Лучшие наряды звезд на вручении премии Brit Awards - 2019
    Лучшие наряды звезд на вручении премии Brit Awards - 2019
    Лучшие наряды звезд на вручении премии Brit Awards - 2019
    Лучшие наряды звезд на вручении премии Brit Awards - 2019
    Лучшие наряды звезд на вручении премии Brit Awards - 2019
    Лучшие наряды звезд на вручении премии Brit Awards - 2019
    Лучшие наряды звезд на вручении премии Brit Awards - 2019

    Как и всегда, звезды отлично постарались, чтобы их образы уж если и не понравились публике, то хотя бы явно обратили на себя ее внимание - в большинстве своем дамы отдали предпочтение платьям разных фасонов и цветов. Выделялась лишь на фоне остальных звезда сериала «Игра престолов» Натали Дормер, которая появилась на церемонии в джинсах и черном кожаном топе.

     Читайте также: Стали известны победители музыкальной премии Brit Awards.


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