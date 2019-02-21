Лучшие наряды звезд на вручении премии Brit Awards - 2019



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Винни Харлоу

Звезды порадовали поклонников яркими образами

Вчера в Лондоне на стадионе O2 Арена состоялась ежегодная церемония вручения музыкальных наград BritT Awards, которая по своей значимости уступает лишь, пожалуй, премии «Грэмми».

Гостями торжественной церемонии на этот раз стали Пинк, Хью Джекман, Сьюки Уотерхаус, Винни Харлоу и даже Лиам Пейн (тот самый парень, который закрутил роман с Наоми Кэмпбелл).

Как и всегда, звезды отлично постарались, чтобы их образы уж если и не понравились публике, то хотя бы явно обратили на себя ее внимание - в большинстве своем дамы отдали предпочтение платьям разных фасонов и цветов. Выделялась лишь на фоне остальных звезда сериала «Игра престолов» Натали Дормер, которая появилась на церемонии в джинсах и черном кожаном топе.

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