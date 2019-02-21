Эллен Пейдж празднует день рождения. Лучшие фото актрисы

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Розсилка ВІДПРАВИТИ

Молодая артистка Эллен Пейдж считается одной из влиятельных голливудских звезд. Слава пришла к девушке после фильмов «Леденец», «Джуно», «Люди Икс: Последняя битва», «Начало» и «Римские приключения»

В 10 лет Эллен Пейдж дебютировала в картине «Пит Пони».

Кинематографическая биография Эллен Пейдж продолжилась в 2003 году. Артистку пригласили сразу в три американских проекта: «Гарвардский бомж», «На грани краха» и «Мое виртуальное привидение».

Фильмы тепло приняли зрители. Эллен заметили и запомнили. Спустя год девушка появилась в интересном артхаусном фильме «Лицом к лицу». Эта драма – первый европейский проект, в котором снялась Пейдж. На тот

момент ей исполнилось 16 лет.

А в 17 она сыграла роль в еще одной драме под названием «Леденец». Несмотря на неоднозначные оценки поборников морали, картина получила высокие оценки кинокритиков: мастерство юной артистки оказалось на высочайшем уровне.

В 2007 году карьера Эллен Пейдж развивается стремительными темпами. Канадка снялась в эпизодах блокбастера «Люди Икс: Последняя битва» и драмах «Американское преступление» и «Каменный ангел».

Но главным проектом, в котором Пейдж появилась в этом году, оказался фильм «Джуно» Джейсона Райтмана. Лента имела оглушительный успех и принесла юной актрисе номинации на «Оскар» и «Золотой глобус» и награды на различных кинофестивалях.

В последние годы Эллен Пейдж снимается в инди-фильмах и независимом кино, воплощая разнообразные роли. Она появилась в проектах знаменитых американских режиссеров «Кусочки Трейси», «Умники», «Катись!», «Пикок» и «Таллула».

На новую карьерную высоту Эллен Пейдж взлетела после появления в картине «Начало», где снялась с Леонардо Ди Каприо, Марион Котийяр и Джозефом Гордоном-Левиттом. Но наиболее весомым и значимым проектом оказался фильм Вуди Аллена «Римские приключения». После съемок у Аллена артисты получают постоянную «прописку» в Голливуде и обзаводятся персональной звездой на «Аллее Славы».

В 2014 году Эллен вернулась к роли Китти Прайд в фильме «Люди Икс: Дни минувшего будущего».

В 2016 году она появилась в одном фильме с Эллисон Дженни «Таллула».

Эллен Пейдж попробовала себя в озвучивании. Голосом актрисы говорят герои мультфильмов «Гриффины», «Симпсоны», «Окна лошади» и «Жизнь кабачка».