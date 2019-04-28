Президент Украины Петр Порошенко поздравил сограждан с Пасхой
-
Розсилка
Фото: скриншот видео
Глава государства назвал уникальным нынешнее празднование
Президент Петр Порошенко поздравил верующих с Пасхой и назвал нынешнее празднование уникальным. Об этом говорится в приветственном обращении президента.
«Пасха ныне уникальна. Празднуем мы ее уже более тысячи лет и более сотни поколений. Но впервые со времен Крещения мы имеем собственную независимую автокефальную Церковь. Церковь, которая получила Томос от Вселенского Патриарха и сопричастна всей полнотой мирового Православия. И которую мы оставим в наследство потомкам. Христово Воскресение дает нам силы бороться и побеждать даже в чрезвычайно сложных условиях. Учит тому, что даже после Голгофы жизнь вечная все равно победит », - говорится в поздравлении.