Принц Джордж и принцесса Шарлотта переходят на домашнее обучение



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Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон – Джордж и Шарлотта instagram.com/george_and_charlotte_and_louis/

Руководство школы, в которой учатся дети герцога и герцогини Кембриджских попросило родителей держать своих детей дома

Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон – Джордж и Шарлотта – переведены на дистанционное обучение. Теперь они станут заниматься в Кенсингтонском дворце, сообщает Daily Mail.

Стоимость домашнего обучения составляет около 21 000 евро в год. Однако это необходимая мера в условиях пандемии коронавируса.

Как известно, руководство частной школы Томаса Баттерси было обеспокоено резким уменьшением количества детей, присутствующих на уроках. Несмотря на то, что результаты анализов на коронавирус, сданных учениками школы, оказались отрицательными, образовательное учреждение все же приняло меры безопасности.

«Весь учебный план в полной мере будет преподаваться на онлайн-платформе. Мы попросили родителей держать своих детей дома и получать доступ к их урокам через эту систему», — цитирует слова представителей школы Daily Mail.