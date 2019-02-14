Принц Карл Филипп и принцесса София выпустили методичку для родителей
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Розсилка
Шведский принц и его супруга написали книгу для родителей на тему безопасности в интернете
После года работы над книгой принц Карл Филипп и принцесса София представили публике свою первую книгу «Дети в сети: руководство для родителей». Пособие направлено на облегчение коммуникации между старшим и младшим поколением, а также поможет родителям защитить детей от излишнего влияния социальных сетей.
Книга состоит из 15 глав, и в ней освещаются такие важные темы, как азартные игры, киберзапугивание, зависимость от гаджетов и многое другое. Методичка будет абсолютно бесплатно разослана всем жителям Швеции, у которых в семье есть 10-летние дети.
К созданию подобной литературы супругов, которые растят двоих сыновей, побудило общение с другими родителями, чьи дети уже имеют доступ к интернету.
Джерело: Hello!