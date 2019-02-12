Медик розповів про шкоду тривалого читання стрічки новин у соцмережах



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На гаджеті, як і у звичайній книжці, спочатку варто прочитати сторінку, а потім перегорнути її і читати далі, ніж постійно рухатись за стрічкою

Перенапруження очного м'яза викликає втому, нудоту і головний біль - лікар

Тривалий перегляд гаджетів в темну пору року, а також читання стрічки, що рухається, призводить до перенапруження очей, яке, у свою чергу, може викликати перевтому, головний біль, нудоту тощо. Про це повідомив завідувач кафедри офтальмології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Шупика Сергій Риков.

«Всі ці гаджети не пристосовані для того, щоб дивитись у них вночі. Вони розраховані на те, щоб дивитись на них або вдень, або з освітленням, оскільки йде контраст, то відбувається напруження очей. Крім того, мова йде про те, що сама стрічка біжить. Книжку ми поступово прочитали, а потім перегортаємо сторінку, а тут ми просто проганяємо текст, і маємо зосереджуватись на кожній строчці, яка, до того ж рухається, що спричиняє перенапруження очного м'яза», - зазначив медик.

Як порадив медик, краще на гаджеті так само, як і у звичайній книжці, спочатку прочитати сторінку, а потім перегорнути її і читати далі, ніж постійно рухатись за стрічкою.

При цьому він додав, що тривале напруження очей може призвести до перевтоми, офтальмологічних, неврологічних проявів – це і втома, і відсутність бажання читати, а може бути й нудота, найчастіше – головний біль.

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Однією з основних причин погіршення зору у дітей є порушення постави, а також колір освітлення в приміщенні.