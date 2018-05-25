  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
    Жизнь

    Принц Уильям номинирован на звание «Отец года»

    • Розсилка
    Принц Уильям - Принц Уильям номинирован на звание «Отец года»
    Принц Уильям

    Это год преподнес принцу Уильяму много приятных сюрпризов: рождение сына и свадьба брата

    В апреле принц Уильям официально стал многодетным отцом, а в июне он может получить еще одно почетное звание - Отца года». 

    Голосование запустил на своем сайте известный шведский производитель товаров для дома - Clas Ohlson, пишет журнал Hello!.

    Оно закроется 10 июня, а имя победителя будет объявлено в самый подходящий для этого день - День отца, 17 июня. «Конкурентами» герцога Кембриджского выступают экс-солист One Direction Лиам Пейн, боксер Энтони Джошуа, комик Дэвид Уолльямс, экс-футболист Рио Фердинанд, телеведущий и продюсер Саймон Коуэлл и другие.

    Читайте также: Королева Елизавета ІІ в восторге от собаки Меган Маркл


    Читайте також
    Принц Уильям
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ