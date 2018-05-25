Принц Уильям номинирован на звание «Отец года»

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Принц Уильям

Это год преподнес принцу Уильяму много приятных сюрпризов: рождение сына и свадьба брата

В апреле принц Уильям официально стал многодетным отцом, а в июне он может получить еще одно почетное звание - Отца года».

Голосование запустил на своем сайте известный шведский производитель товаров для дома - Clas Ohlson, пишет журнал Hello!.

Оно закроется 10 июня, а имя победителя будет объявлено в самый подходящий для этого день - День отца, 17 июня. «Конкурентами» герцога Кембриджского выступают экс-солист One Direction Лиам Пейн, боксер Энтони Джошуа, комик Дэвид Уолльямс, экс-футболист Рио Фердинанд, телеведущий и продюсер Саймон Коуэлл и другие.

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