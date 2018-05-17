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    В Лондоне начали репетировать свадьбу Меган Маркл и принца Гарри

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    Репетиция свадьбы принца Гарри и Меган Маркл
    Репетиция свадьбы принца Гарри и Меган Маркл

    Все главные действующие лица церемонии приняли участие в репетиции масштабной свадьбы

    19 мая состоится свадьба американской актрисы Меган Маркл и британского принца Гарри. Сегодня в Винздоре прошла репетиция королевской свадьбы. Город на ближайшие 72 часа стал наиболее охраняемым местом мира, потому что сотни британцев собрались у Виндзорского замка, чтобы собственными глазами увидеть принца Гарри и его невесту Меган Маркл.

    Толпы зрителей и журналистов вышли на улицу, чтобы стать свидетелями яркого шоу с участием королевской гвардии и конного экипажа.

    Принц Гарри и Меган Маркл также прибыли в Виндзорский дворец на роскошном автомобиле. Будущая принцесса светилась от счастья, находясь рядом со своим возлюбленным. Для репетиции невеста подобрала соответствующий образ – белое платье. Также к Винздору на репетицию прибыли принц Уильям и Кейт Миддлтон.

    В Виндорском замке будущих молодоженов ждала на чай королева Елизавета II. Это первое появление жениха и невесты вместе после многочисленных скандалов, связанных с семьей Меган.

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    В Лондоне начали репетировать свадьбу Меган Маркл и принца Гарри
    В Лондоне начали репетировать свадьбу Меган Маркл и принца Гарри
    В Лондоне начали репетировать свадьбу Меган Маркл и принца Гарри
    В Лондоне начали репетировать свадьбу Меган Маркл и принца Гарри
    В Лондоне начали репетировать свадьбу Меган Маркл и принца Гарри

    Напомним, церемония бракосочетания состоится в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке и соберет всех представителей королевской семьи. Со стороны невесты будут только друзья и ее мама.

    Читайте также: Невеста принца Гарри нарушила молчание и прокомментировала отказ отца приезжать на свадьбу.

    Джерело: ТСН

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