В Лондоне начали репетировать свадьбу Меган Маркл и принца Гарри

Все главные действующие лица церемонии приняли участие в репетиции масштабной свадьбы

19 мая состоится свадьба американской актрисы Меган Маркл и британского принца Гарри. Сегодня в Винздоре прошла репетиция королевской свадьбы. Город на ближайшие 72 часа стал наиболее охраняемым местом мира, потому что сотни британцев собрались у Виндзорского замка, чтобы собственными глазами увидеть принца Гарри и его невесту Меган Маркл.

Толпы зрителей и журналистов вышли на улицу, чтобы стать свидетелями яркого шоу с участием королевской гвардии и конного экипажа.

Принц Гарри и Меган Маркл также прибыли в Виндзорский дворец на роскошном автомобиле. Будущая принцесса светилась от счастья, находясь рядом со своим возлюбленным. Для репетиции невеста подобрала соответствующий образ – белое платье. Также к Винздору на репетицию прибыли принц Уильям и Кейт Миддлтон.

More than 250 members of the Armed Forces will provide ceremonial support at the #RoyalWedding, including regiments and units with a special relationship with Prince Harry. pic.twitter.com/O9tT0cVKC2