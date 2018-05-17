В Лондоне начали репетировать свадьбу Меган Маркл и принца Гарри
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Розсилка
Все главные действующие лица церемонии приняли участие в репетиции масштабной свадьбы
19 мая состоится свадьба американской актрисы Меган Маркл и британского принца Гарри. Сегодня в Винздоре прошла репетиция королевской свадьбы. Город на ближайшие 72 часа стал наиболее охраняемым местом мира, потому что сотни британцев собрались у Виндзорского замка, чтобы собственными глазами увидеть принца Гарри и его невесту Меган Маркл.
Толпы зрителей и журналистов вышли на улицу, чтобы стать свидетелями яркого шоу с участием королевской гвардии и конного экипажа.
Принц Гарри и Меган Маркл также прибыли в Виндзорский дворец на роскошном автомобиле. Будущая принцесса светилась от счастья, находясь рядом со своим возлюбленным. Для репетиции невеста подобрала соответствующий образ – белое платье. Также к Винздору на репетицию прибыли принц Уильям и Кейт Миддлтон.
More than 250 members of the Armed Forces will provide ceremonial support at the #RoyalWedding, including regiments and units with a special relationship with Prince Harry. pic.twitter.com/O9tT0cVKC2— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 17 травня 2018 р.
В Виндорском замке будущих молодоженов ждала на чай королева Елизавета II. Это первое появление жениха и невесты вместе после многочисленных скандалов, связанных с семьей Меган.
Напомним, церемония бракосочетания состоится в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке и соберет всех представителей королевской семьи. Со стороны невесты будут только друзья и ее мама.
Джерело: ТСН