Грусть и печаль: Принцу Джорджу не поноравилось на свадьбе дяди Гарри

Такое ощущение складывается после просмотра снимков с торжественного события

Вспышки фотокамер, огромное количество людей - дети от этого сильно устают и начинают капризничать.

Принц Джордж, в свое время отодвинувший дядю Гарри в очереди на престол, на его свадьбе с тетей Меган, естественно, не был рад такому количеству внимания к его персоне и правилам поведения, которым необходимо было придерживаться..

Судя по выражению его лица, размышлял малыш о том, что весь этот шум и гам, стоит только куда-то выйти, его порядком удручает, и тысячи громких людей, включая тех, кто с фотоаппаратами, могли бы вести себя и поскромнее. В общем, самым верным решением будет стоять за папиной ногой и особо не высовываться, ведь здесь спокойнее всего: смотришь себе на происходящее украдкой как из иллюминатора, а внимание пусть к себе привлекает Шарлотта.

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