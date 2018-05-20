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    Грусть и печаль: Принцу Джорджу не поноравилось на свадьбе дяди Гарри

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    Принц Джордж и принцесса Шарлота
    Принц Джордж и принцесса Шарлота

    Такое ощущение складывается после просмотра снимков с торжественного события

    Вспышки фотокамер, огромное количество людей - дети от этого сильно устают и начинают капризничать.

    Принц Джордж, в свое время отодвинувший дядю Гарри в очереди на престол, на его свадьбе с тетей Меган, естественно, не был рад такому количеству внимания к его персоне и правилам поведения, которым необходимо было придерживаться..

    Судя по выражению его лица, размышлял малыш о том, что весь этот шум и гам, стоит только куда-то выйти, его порядком удручает, и тысячи громких людей, включая тех, кто с фотоаппаратами, могли бы вести себя и поскромнее. В общем, самым верным решением будет стоять за папиной ногой и особо не высовываться, ведь здесь спокойнее всего: смотришь себе на происходящее украдкой как из иллюминатора, а внимание пусть к себе привлекает Шарлотта. 

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    Грусть и печаль: Принцу Джорджу не поноравилось на свадьбе дяди Гарри
    Грусть и печаль: Принцу Джорджу не поноравилось на свадьбе дяди Гарри
    Грусть и печаль: Принцу Джорджу не поноравилось на свадьбе дяди Гарри
    Грусть и печаль: Принцу Джорджу не поноравилось на свадьбе дяди Гарри
    Грусть и печаль: Принцу Джорджу не поноравилось на свадьбе дяди Гарри

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    Джерело: Hello!

    дети звезд Кейт Миддлтон Принц Уильям Меган Маркл Принц Гарри
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