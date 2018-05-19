Свадьба принца Гарри и Меган Маркл. Самые яркие фото

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Принц Гарри и Меган Маркл

Церемония бракосочетания собрала многих знаменитостей и миллиарды зрителей со всего мира

В Виндзорском дворце сегодня, 19 мая, состоялась торжественная церемония бракосочетания британского принца Гарри и американки Меган Маркл. Мероприятие прошло в соответствии с англиканской традицией в церкви Святого Георга, пишет «Главком».

Молодожены отныне имеют титулы герцога и герцогини Сассекских. Меган Маркл стала первой королевской невестой, которая половину пути к алтарю прошла самостоятельно. Она шла под композицию Джорджа Фридерика Хэндела Eternal Source of Light Divin. На полпути невесту встретил будущий свекор, принц Чарльз, который подвел ее к алтарю и принцу Гарри. Родной отец невесты не смог прибыть на церемонию по состоянию здоровья.

На улицах Виндзора собрались десятки тысяч людей, чтобы отпраздновать королевскую свадьбу. Среди гостей были теннисистка Серена Уильямс, телеведущая Опра Уинфри, Дэвид и Виктория Бекхэмы, актер Джордж Клуни с женой, певец Элтон Джон и другие.

Множество желающих увидеть свадьбу собираются у Виндзорского замка с раннего утра. На церемонию приглашено около 3 тыс. гостей. Свадьба обошлась молодоженам почти в $45 млн.

Как сообщалось, помолвка принца Гарри и Меган состоялась в ноябре 2017 года. Супруги будут жить в Кенсингтонском дворце в Лондоне.

Меган Маркл родилась в Лос-Анджелесе, училась в штате Иллинойс и жила некоторое время в Канаде. Она снималась в ряде кинолент и в популярных телесериалах. Она уже была замужем, развелась в 2013 году. Свадьба принца Гарри и Меган для многих является символом обновления королевской семьи.