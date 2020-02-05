Принц Уильям рассказал, какие книги читает своим детям на ночь



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Муж Кейт Миддлтон отметил двоих английских писателей

По словам принца, чтение не раз спасало его, когда он укладывал детей спать

Вчера 38-летняя Кейт Миддлтон и 37-летний принц Уильям прибыли с визитом в Южный Уэльс, где они встретились со спасателями, сталеварами и посетили кафе-мороженое. Там супруги пообщались с местными жителями, и, как это обычно и бывает во время официальных встреч герцогов Кембриджских, темой разговора вскоре стали дети Кейт и Уильяма: шестилетний принц Джордж, четырехлетняя принцесса Шарлотта и годовалый принц Луи.

Когда принц Уильям заметил ребенка, читающего книгу английской писательницы Джулии Дональдсон «Верхом на помеле», он сказал, что постоянно читает ее и своим детям. А затем пошутил, что это много раз его спасало, когда он укладывал их спать.

Уильям отметил и другого английского автора — Дэвида Уоллиамса.

«Он тоже пишет отличные книги для детей, но более старшего возраста. Я читал одну, и она мне очень понравилась», – сказал принц Уильям.