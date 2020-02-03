Муж Регины Тодоренко разозлил сеть голыми ягодицами



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Регина Тодоренко и ее муж Влад Топалов, которых многие называют суперсемьей и самой непосредственной парой в шоу-бизнесе, не перестают радовать своих поклонников трогательными снимками из своей семейной жизни

Одно из таких фото в Instagram Топалова неожиданно разделило поклонников звездной пары на два лагеря.

«Как же тяжело тебя отпускать каждый раз… невыносимо», — подписал муж Регины Тодоренко свой снимок.

На снимке Влад с их годовалым сынишкой Майклом. Певец держит ребенка на руках так, что он повернут голой попкой в кадр.

У большинства поклонников звездной пары фото малыша вызвало умиление, о чем они сразу же дружно сообщили в комментариях.

«Сладкая попка», «Сладкие булочки», «Самая лучшая и любимая попа! Думал ли Влад, что так сильно будет любить мужчину?», «Попой малыш весь в Регинку», «Не отпускай. Детки растут очень быстро. Сделай так чтобы наслаждаться каждым мгновение вместе с ними», «Как это прекрасно, что в шоу бизнесе еще остались настоящие семьи, где есть настоящие мама, папа и дети!!!», – восторгаются фолловеры.

Вместе с тем нашлась часть людей, которым не понравилось то, что они увидели на снимке. Они считают, что выставлять ребенка, пусть даже и маленького, голой пятой точкой на всеобщее обозрение не стоит.

Некоторые даже убеждают, что этого нельзя делать из соображений безопасности. Ведь сейчас повсюду столько маньяков и прочих неуравновешенных личностей.

«Интересно, малыш скажет папе спасибо за то, что его зад выставляет на весь интернет», «Убьет потом тебя за это фото, когда вырастет», «Такие фотографии для себя должны быть, для семьи.. а не на всеобщее обозрение», «Ребенку конечно очень понравится видеть свою голую попу 20 лет спустя…», «У Вас же как-никак мужик будущий растет! Не пацанское это дело. В трусиках фото было бы не менее мимишное!» – замечают критики.