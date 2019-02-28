Принцессу Беатрис заметили на прогулке с новым бойфрендом



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Принцесса Беатрис

Внучка королевы Елизаветы II сходила на свидание с 34-летним миллионером Эдоардо Моцци

Любовные похождения принцессы Беатрис могут привлечь к ее персоне не меньше внимания, чем общественность уделяет сейчас паре принца Гарри и Меган Маркл. Накануне 30-летняя внучка королевы Елизаветы II была замечена на прогулке в компании ее нового бойфренда Эдоардо Мапелли Моцци.

34-летний миллионер, которого друзья называют просто Эдо, впервые вышел в свет с принцессой Йоркской в декабре. Также влюбленных видели на кенийском острове Ламу, где находится поместье семейства Моцци. Накануне в Сети распространились новые снимки пары: принцесса и ее спутник устроили вечернее свидание в роскошном лондонском ресторане Chiltern Firehouse, после которого их и засняли папарацци.

Своего красавца возлюбленного королевская особа не скрывает. Правда, известно, что Эдоардо был женат и попросту бросил супругу, когда закрутил новый роман. Что касается принцессы Беатрис, в 2016 году она рассталась со своим парнем Дейвом Кларком после десяти лет отношений и с тех пор официально оставалась одна, пишет портал New Idea.