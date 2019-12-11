Путин не собирается смотреть сериал «Слуга народа» - Песков



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«Путин не смотрел «Слугу народа» с Зеленским в главной роли и не планирует этого делать, времени на сериалы у него нет», - сказал пресс-секретарь

Президент России Владимир Путин не смотрел сериал «Слуга народа» с Владимиром Зеленским в главной роли и не планирует этого делать. Как передает Telegram-канал Пул №3, об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Путин не смотрел «Слугу народа» с Зеленским в главной роли и не планирует этого делать, времени на сериалы у него нет», - сказал пресс-секретарь

Ранее стало известно, что на российском канале ТНТ, который специализируется на комедийных ситкомах, начали показывать украинский сериал «Слуга народа».