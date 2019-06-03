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    Жизнь

    Пятилетняя дочь Ким Кардашьян помогла Доменико Дольче создать образ для мамы

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    Ким Кардашьян&nbsp; - Пятилетняя дочь Ким Кардашьян помогла Доменико Дольче создать образ для мамы
    Ким Кардашьян 
    Legion Media

    38-летняя Ким Кардашьян рассказала о новых талантах своей старшей дочери. Пятилетняя Норт помогла дизайнеру подготовить ее наряд

    Ким Кардашьян и Канье Уэст в прошлые выходные отмечали пятилетие со дня свадьбы. Звездная пара отправилась на концерт Селин Дион в Лас-Вегасе. Инстадива выбрала эффектный образ для мероприятия. Она надела белоснежный комбинезон Dolce&Gabbana, декорированный камнями и стразами.

    Звезда реалити-шоу поделилась в Instagram снимками с примерки.

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    Пятилетняя дочь Ким Кардашьян помогла Доменико Дольче создать образ для мамы
    Пятилетняя дочь Ким Кардашьян помогла Доменико Дольче создать образ для мамы
    Пятилетняя дочь Ким Кардашьян помогла Доменико Дольче создать образ для мамы
    instagram.com/kimkardashian

    На одном из фото Ким запечатлена вместе с Доменико Дольче, стилистом и своей дочерью. Норт помогает внести последние правки в наряд своей звездной мамы.

    Джерело: graziamagazine.ru

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