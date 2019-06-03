Пятилетняя дочь Ким Кардашьян помогла Доменико Дольче создать образ для мамы



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Ким Кардашьян Legion Media

38-летняя Ким Кардашьян рассказала о новых талантах своей старшей дочери. Пятилетняя Норт помогла дизайнеру подготовить ее наряд

Ким Кардашьян и Канье Уэст в прошлые выходные отмечали пятилетие со дня свадьбы. Звездная пара отправилась на концерт Селин Дион в Лас-Вегасе. Инстадива выбрала эффектный образ для мероприятия. Она надела белоснежный комбинезон Dolce&Gabbana, декорированный камнями и стразами.

Звезда реалити-шоу поделилась в Instagram снимками с примерки.

На одном из фото Ким запечатлена вместе с Доменико Дольче, стилистом и своей дочерью. Норт помогает внести последние правки в наряд своей звездной мамы.

Джерело: graziamagazine.ru