Джордин Вудс внезапно стала успешной актрисой после ночи с бойфрендом Хлои Кардашьян
Джордин Вудс
instagram.com/jordynwoods/
Звезда поделилась новыми фотографиями
21-летняя Джордин Вудс тяжело переживала ссору с лучшей подругой Кайли Дженнер. Однако скандал с изменой положительно повлиял на карьеру девушки. Бывшей любовнице Тристана Томпсона предложили роль в кино.
Джордин снимается в ситкоме «Повзрослевшие» (Grown-ish) о жизни подростков, начинающих самостоятельную жизнь. В картине ей досталась роль наивной первокурсницы.
Вудс опубликовала кадр со съемок на своей странице в Instagram. На фото она сидит на диване в окружении парней и девушек.
«Я ждала, чтобы поделиться этим с вами, ребята. Я так рада быть приглашенной звездой в этом сезоне Grown-ish. Он возвращается на экраны 5 июня. Это моя первая роль. Сначала я нервничала, но потом расслабилась и наслаждалась съемками. Рискуйте, ведь вы не знаете, что жизнь предложит вам», – написала Джордин.