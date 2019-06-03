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    Шоу-биз

    Кортни Кардашьян призналась, что ей нравится быть беременной

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    Кортни Кардашьян - Кортни Кардашьян призналась, что ей нравится быть беременной
    Кортни Кардашьян

    У звезды трое детей от Скотта Дисика

    40-летняя светская львица Кортни Кардашьян воспитывает троих детей. Многодетная мама поделилась своим взглядом на беременность.

    Как оказалось, звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» наслаждалась каждой беременностью. Она заявила, что материнство стало ее любимой ролью.

     «Я получала массу вопросов о своих беременностях, каждая из них была разной. Честно, мне очень нравилось быть беременной, это помогло мне начать по‑настоящему прислушиваться к своему телу», – поделилась Кортни на своем сайте Poosh.com.

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    Кортни Кардашьян призналась, что ей нравится быть беременной
    Кортни Кардашьян призналась, что ей нравится быть беременной
    Кортни Кардашьян призналась, что ей нравится быть беременной
    Кортни Кардашьян призналась, что ей нравится быть беременной
    Кортни Кардашьян призналась, что ей нравится быть беременной
    Кортни Кардашьян призналась, что ей нравится быть беременной
    Кортни Кардашьян призналась, что ей нравится быть беременной
    Кортни Кардашьян призналась, что ей нравится быть беременной
    Кортни Кардашьян призналась, что ей нравится быть беременной
    Кортни Кардашьян призналась, что ей нравится быть беременной

    У Кортни Кардашьян трое детей от Скотта Дисика: девятилетний Мейсон, шестилетняя Пенелопа и четырехлетний Рейн.

    Кардашьян
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