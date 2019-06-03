Кортни Кардашьян призналась, что ей нравится быть беременной



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Кортни Кардашьян

У звезды трое детей от Скотта Дисика

40-летняя светская львица Кортни Кардашьян воспитывает троих детей. Многодетная мама поделилась своим взглядом на беременность.

Как оказалось, звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» наслаждалась каждой беременностью. Она заявила, что материнство стало ее любимой ролью.

«Я получала массу вопросов о своих беременностях, каждая из них была разной. Честно, мне очень нравилось быть беременной, это помогло мне начать по‑настоящему прислушиваться к своему телу», – поделилась Кортни на своем сайте Poosh.com.

У Кортни Кардашьян трое детей от Скотта Дисика: девятилетний Мейсон, шестилетняя Пенелопа и четырехлетний Рейн.