София Ротару отпраздновала день рождения внучки в стильном луке



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София Ротару с внучкой Соней eva.ru

Вечеринка прошла в Лондоне

На днях 71-летняя София Михайловна побывала в Лондоне, где отпраздновала день рождения своей внучки Софии. Вместе с исполнительницей на празднике девушки присутствовали ее родители Светлана и Руслан Евдокименко, а также брат и друг Софии.

Фотографиями с празднования дня рождения София поделилась в соцсети. Поклонники пришли в восторг не только от лука именинницы, но и лука звездной бабушки.

Для важного события София Михайловна выбрала платье кремового цвета и темно-оранжевый тренч. Образ певица дополнила темными очками.

Джерело: ТСН