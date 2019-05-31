София Ротару отпраздновала день рождения внучки в стильном луке
София Ротару с внучкой Соней
eva.ru
Вечеринка прошла в Лондоне
На днях 71-летняя София Михайловна побывала в Лондоне, где отпраздновала день рождения своей внучки Софии. Вместе с исполнительницей на празднике девушки присутствовали ее родители Светлана и Руслан Евдокименко, а также брат и друг Софии.
Фотографиями с празднования дня рождения София поделилась в соцсети. Поклонники пришли в восторг не только от лука именинницы, но и лука звездной бабушки.
Для важного события София Михайловна выбрала платье кремового цвета и темно-оранжевый тренч. Образ певица дополнила темными очками.
Джерело: ТСН