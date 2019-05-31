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    Жизнь

    София Ротару отпраздновала день рождения внучки в стильном луке

    • Розсилка
    София Ротару с внучкой Соней - София Ротару отпраздновала день рождения внучки в стильном луке
    София Ротару с внучкой Соней
    eva.ru

    Вечеринка прошла в Лондоне

    На днях 71-летняя София Михайловна побывала в Лондоне, где отпраздновала день рождения своей внучки Софии. Вместе с исполнительницей на празднике девушки присутствовали ее родители Светлана и Руслан Евдокименко, а также брат и друг Софии.

    Фотографиями с празднования дня рождения София поделилась в соцсети. Поклонники пришли в восторг не только от лука именинницы, но и лука звездной бабушки.

    Для важного события София Михайловна выбрала платье кремового цвета и темно-оранжевый тренч. Образ певица дополнила темными очками.

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    София Ротару отпраздновала день рождения внучки в стильном луке
    София Ротару отпраздновала день рождения внучки в стильном луке
    София Ротару отпраздновала день рождения внучки в стильном луке

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    Джерело: ТСН

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